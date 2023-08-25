專訪／面試8次執掌台灣莫德納　李宜真熱血當1號員工

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經歷過疫情3年，莫德納在台灣打開知名度，去年9月底更宣布在台成立分公司，首任總經理由李宜真擔任，她不僅外表亮麗優雅，更有豐富的學經歷，曾任安進台灣，及必治妥施寶貴台灣與新加坡的總經理，擁有逾20年國際藥廠經驗。
在加入莫德納前，李宜真一共面試了8次。談及這段過往，她笑說，當時也覺得面試8次很多，但後來在招募員工時，儘管不是總經理的職缺，每個人也都面試多次，這可能是莫德納還沒有標準化，無法決定面試要經過哪些職位的主管，台灣分公司也還沒有配置人資。
反倒是在每一次的面試中見了不同的人，讓李宜真都再一次確認「對，這就是我想加入的公司！」這8位面試官雖然在不同國家負責不同職務，但各個都能量爆表、非常熱情，並真實地告知李宜真莫德納的狀況，「這些人都讓我覺得是對的人。」最終，讓李宜真決定加入台灣的莫德納的原因有2個。
要當插旗台灣的一號員工
她分享，直屬主管、莫德納全球資深副總裁patrick Bergstedt面試時曾告訴她，「妳就是要當莫德納的第一個員工，把莫德納的旗子插在台灣土地上的那個人。」當下李宜真就完全被說服，「我就是要當那一個人，如果我不坐這個位子，那我未來再加入莫德納，我不會是第一個員工，也不會是第一任總經理。」儘管擔任開創者會面臨難處與挑戰，但這也讓李宜真更熱血地想把握住機會。
另1個原因則是，在面試最後一關，莫德納商務長Arpa Garay當時上任僅一個月，還是與李宜真分享經驗，莫德納是一間很扁平的公司，員工太少，因此「You can not hide，只要偷懶不做事，大家就會發現那件事情沒有在動。」李宜真認為，這也代表了只要表現足夠好，就一定會被關注，有戰功的時候，全球都會看得到，讓她再次確信這是要把握的機會。
只是成為一號員工，真的都不會有擔心或焦慮嗎？李宜真爽朗表示不會，如果生活一成不變，才會覺得無趣。