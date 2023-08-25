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專訪／7人戰隊的Superhero team！莫德納總座工作心法首重2字

▲莫德納台灣總經理李宜真說「莫德納是一間科技公司」，現在的7名員工就像是「Superhero team」，她也透露在工作上，她最重視的就是「承諾」。（圖／記者嚴俊強攝）
▲莫德納台灣總經理李宜真說「莫德納是一間科技公司」，現在的7名員工就像是「Superhero team」，她也透露在工作上，她最重視的就是「承諾」。（圖／記者嚴俊強攝）

記者許若茵／台北報導

經歷過新冠疫情，談論起莫德納，多數人直覺就會想起疫苗，認為這是一家生技公司。不過莫德納台灣總經理李宜真卻說「莫德納是一間科技公司」，現在的7名員工就像是「Superhero team」，她也透露在工作上，她最重視的就是「承諾」。

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莫德納是科技公司，只是銷售救人的醫療藥品

李宜真提到，莫德納創立以來是一家研發公司，到近3年左右全球化布局，設立分公司，「我們一直不斷的堅信，我們是一家科技公司，只是我們銷售的產品是救人的醫療藥品。」

打破外界既有定位的生技公司，莫德納提供許多AI等課程，要讓員工明白「你再不擁抱數位，就會變少數族群」。這也反應在莫德納的徵才情況上，李宜真分享，全球莫德納員工平均年齡是30多歲，跟各大藥廠相比較為年輕，但這並不是刻板印象，莫德納處於非常新創的階段，就像是一個創業家，員工學習速度要夠快，要知道最新的科技，也要能夠擁抱改變，並能有自己的方式處理壓力。

擁有超過20年國際藥廠經驗，一路走來，李宜真在職場上最重視的是「承諾」，承諾與誠信有關，「承諾了什麼就應該做到，這也是建立組織內外合作夥伴很重要的信用關鍵，若大家都越來越不信任你的時候，就會是非常危險的事情。」

7人戰隊是一個superhero team

從單打獨鬥到如今的7人戰隊，李宜真說，每個人角色跟責任間的界線要分清，雖然大家都要團隊合作，但最後是誰要當責還是要分清楚，免得落入多個和尚沒水喝，「每個員工都不一樣，但我實在太享受每個人都不一樣這件事情，因為我覺得這樣才很有趣。」

如果要形容現在7名員工所組成的台灣莫德納，李宜真回答，「我們是一個superhero team！」李宜真提及，過往招募人時，她採用「學院派」概念，組織中有缺額時，新進員工要能比現有員工的「中位數」強，才能持續提升團隊能力素質，不過在莫德納招募卻完全不是，因為找不到中位數，考慮的則是如何讓團隊加在一起會更強，考慮誰互補會加分，也會顧慮同質性太強會不會削弱整體戰力。

特別的是，李宜真提到，不管公司工作有多繁重，她都會不斷提醒員工「work life balance」，每個人都要找到排解壓力的方式，工作就像是打開一個抽屜，下班前要把抽屜關起來，不要帶到生活上。


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