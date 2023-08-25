專訪／曾為工作與家人兩度分居　李宜真讚另一半是最棒合夥人

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雙薪家庭的職業父母，往往奔波於職場與家庭間，披星戴月的實現理想也為養家餬口。被問及是否也曾因為工作錯失與家庭或小孩成長階段，李宜真坦言：「有。」她年輕時在工作上做了幾次選擇，2012年調派到美國工作1年，因為覺得那時候無法與孩子分開，就帶著孩子一起前往美國，先生留在台灣工作，那是他們全家人第1次分開。
「但我總覺得那個時間點是很明確的，就是大概1年左右的時間我就回來了。」李宜真在美國的經歷成為職涯上非常寶貴的一段時間，「沒有那段經驗，我覺得我不會是現在的Joyce。」
後來李宜真全家搬到了新加坡，待了將近5年的時間，2017年時因為工作需要回到台灣，但孩子從5歲去美國，到新加坡念小學，都是全英語系的教學，回到台灣卻沒有合適體制的學校，因此李宜真決定讓孩子留在新加坡念完小學，自己先回台灣，這是他們第2次分居，在這2年內，李宜真每隔週就飛到新加坡過陪家人過週末。
讚先生是最佳合夥人
李宜真還透露，在加入莫德納之前，原本還有一個到日本工作的機會，當時小孩已經準備升高一，但是她的孩子並不想前往日本，若是想要接這份工作，她就得自行前往，先生跟小孩會留在台灣。
「那是我第一次認真認為，我想跟家人在一起。」李宜真提及那段過往，孩子高中畢業後會到海外讀大學，在父母身邊就只剩下高中3年左右的時間，「如果他不想跟我一起去日本工作的話，我突然很深刻的感受，我想留在台灣。」
李宜真笑說，過去調派美國，在被徵詢當下就應允，沒有問家人，也沒有問先生；要去新加坡時，先生也是跟隨到新加坡，要回台灣前，也願意陪孩子就學留在當地，「他有自己的工作，卻一路都支持，真的是我最棒的合夥人，最棒的business partner。」
別為伴侶犧牲工作
採訪這天下起滂陀大雨，李宜真告訴記者，雖然家裡距離採訪地點很近，但因為穿著高跟鞋無法爬坡，先生就先送她過來，再送小孩去上課。這些小事都展現出先生對李宜真的支持與照顧，相信這也是她在提及先生時，自然綻放出幸福笑容的原因。
李宜真跟我們分享，她曾看過的一本書，希望女孩子們找到一個人生伴侶，會支持、欣賞你，「我都覺得不要因為只是對方不支持你，而sacrifice（犧牲）你的工作 」。