青聽我說／「千萬不要罵公司」　莫德納總座籲年輕人要有2特性

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只是時間是公平的，即便是總經理，事務再繁忙，一天也只有24小時，該如何有效率完成工作，李宜真強調「一定要知道自己的優先順序，確保完成最關鍵重要的事情，並且若能投資自己學習AI，善用科技等工具簡化工作，就可以更有效率。」
至於該如何一步一步從群眾中脫穎而出，被公司看見？李宜真建議，在組織中要有持續性穩健的表現，雖然大家希望都是表現最頂尖的，但組織也會觀察有無持續性，以及承諾的事情是否如期做到。「當你在公司職位越來越高，儘管都是身為勞方，公司也會看待你有無資方的心態，變成資方思維並不代表要欺壓勞工。」
李宜真舉例，有時下班在電梯中，會聽到一群人下班後都在罵公司，對於工作有許多不滿意與批評，「這些都是阻礙進步的動力，這就是比較偏向勞方的心態。」若公司給予任務都能正向看待，公司賦予的工作也會越來越關鍵。
此外，李宜真還提到，當公司願意適時調度你到不同職務時，你都能適應且也能表現好，未來的路就會越走越寬，「年輕人進入社會除了帶有理想、正向，也要有一些開放性和適應性，並盡量了解公司為何會有如此決策。」
「特別是我真的要非常的鼓勵，當你今天越來越有機會朝向越高的管理層級的時候，千萬不要罵公司。」李宜真認為，如果做得這麼不開心，何必繼續留在現公司，對公司的意見可以關起門來說，「像那種臉書一直在罵公司的，我都會一直很搖頭。」在這個時代，大家都要對自己的言論負責。