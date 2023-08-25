蔡英文下月5至8日出訪非洲友邦史瓦帝尼　訪團成員納陳其邁成亮點

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林聿禪提到，此次出訪以「邦誼同慶，合作永續」為名，蔡總統盼以達成「同慶兩國邦誼」、「促進永續合作」為本次出訪目標，共同慶賀中華民國台灣與史瓦帝尼的友好邦誼，歷久而彌堅，並期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎之上，於各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。
林聿禪說，此次出訪的主要團員，包含經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳，依慣例，將在記者會後邀請立法院朝野黨團立委隨團出訪。
李淳說明出訪流程，蔡英文將在9月5號上午搭乘專機出發，直航史瓦帝尼，同天下午抵達 ，下午與史國國王見面會面，並共同見證合作文件簽屬儀式、晚上參與僑宴，6日蔡英文出席獨立紀念日慶典，下午參觀史京醫院，晚上出席恩史瓦帝三世國王國宴，7日上午與媒體茶敘、接著拜會恩彤碧王母、中午參與國合會婦女計畫成果展，7日下午搭乘專機離開史國，預計8日返抵國門。
由於此次訪團成員有陳其邁，引發媒體關切。李淳提到，台灣與史瓦帝尼交流不僅中央，地方也有推動進一步深化合作關係，這次高雄市府出訪，除了要推動高雄及史國首都交流，兩城市也朝向建立姊妹市計畫推動，希望未來促進城市教育等各方交流深化，因此陳其邁也成為出訪團成員之一。