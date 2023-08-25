司機不足學生專車面臨停駛 萬美玲邀市府及業者協調整併
桃園市客運司機嚴重不足問題逐漸浮上檯面，上學期桃園客運就想停駛學生專車 ，經立委萬美玲反對並召集各校校長主任一起開會協商後作罷。萬美玲今（25）日再度表示，客運營運困境要由業者、政府共同解決，因此她也在昨（24）日就此議題邀請副市長王明鉅以及交通、教育兩局長和桃園客運經理協商，要求絕對不可以全面停駛！
記者李春台／桃園報導
萬美玲表示，雖然桃園市政府和客運業者已經為司機調加薪，每個月增加上萬元，但是客運司機嚴重不足的問題短時間還沒緩解，如今開學在即，桃園客運再度提出停駛學生專車，這將影響14,000多名的學生茲事體大。
因此萬美玲昨天邀請王明鉅、交通局張局長、教育局長以及桃客總經理等人一起協商開會，最後達成協議 ，桃客學生專車共107條路線，這學期整併可替代方案 11條、停駛7條，加上觀音高中4條申請國教署專案，其他85條路線完全不變。
萬美玲強調，客運營運的問題要由業者和政府共同解決，而學生及家長的權益絕對要維護！開學後兩週再次開會滾動檢討各校學生專車營運狀況。另外，萬美玲也要求9023和9005兩條桃園往返台北的公車班次也要增加，桃客同意9月1號開始起，早上上班時間各增加一個班次。