超商力拼手搖店！全家開賣水果系「檸檬Q凍茶」 還有超Q貓耳義麵
手搖飲控新選擇，全家觀察灣消費者喜愛入料系飲品，推出全新夏天水果系配料「檸檬Q凍」，搭配仙女紅茶與鮮露青茶，成為水果系飲品「檸檬Q凍茶」，讓喜歡咀嚼的手搖飲控們24小時都買得到！同時，也與義大利品牌「solo pasta」推出超商首見的貓耳朵義大利麵。7-11將全力支持永續、孩童閱讀議題，運用門市回收的5000公斤紙箱，在台中打造全台首座「MINI好鄰居紙圖書館」。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家搶攻現做手搖飲市場，不只開賣珍珠系列飲品，更全新推出「檸檬Q凍」配料，搭配熱銷的仙女紅茶與今年新推出鮮露青茶，兩款「檸檬Q凍紅」與「檸檬Q凍青」新上市，滿滿配料加上清涼茶飲，能喝也能咬，搶攻廣大咀嚼控的味蕾。
「檸檬Q凍」使用台灣產檸檬汁搭配焦糖調製而成，酸甜檸檬香味與蒟蒻Q彈口感完美融合，加入仙女紅茶、鮮露青茶，整杯富含酸中帶甜的清新滋味，一口喝下有茶飲的滑順香氣，更有豐富的配料可咀嚼提升口感，加上特大杯的滿足規格，即日起至9月5日前可享有會員嚐鮮價59元（原價65元／杯）。
同時全家與被喻為台北最強的義大利餐廳「solo pasta」頂尖聯名，推出2款義大利麵新品，包括選用義大利進口百年製麵品牌De Cecco麵體的「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，以及超商通路首見的「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」，不僅造型可愛好入口，麵體特殊凹槽造型，可以完美包覆醬汁與配料，不過兩款價格售價155元，也引發網友熱議。
對此，業者強調，商品本身都是使用特規的進口食材，主打跟solo pasta餐廳內一模一樣的美味品質，至於經典款的義大利麵價格最低從79元起跳，希望提供給網友不同類型的商品可以選擇。
而另一超商龍頭7-11則是為了關注孩童閱讀議題，與全球百大紙業的正隆公司合作，運用回收之5000公斤紙箱，共同打造兩座以100%永續紙材回收打造而成的「好鄰居紙圖書館」，考量到過去兩座好鄰居紙圖書館以鄉鎮學校為服務對象，近期耗時半年打造全台首座「MINI好鄰居紙圖書館」地點深入鄰里、進駐學校以外的地方，未來也可做為多功能空間使用，讓紙圖書館延續性更多，落實永續生活理念。