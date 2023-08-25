MLB／大谷翔平季後留在天使隊的機率大增　受傷恐影響他市場行情

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當然許多球隊仍然願意花時間等待大谷，稍早也有不少美國媒體認為這位二刀流球星依然能夠拿到總價5億美元以上的合約。但是根據美國廣播公司NBC的體育頻道統計，今年夏天他們對業內人士進行調查，多數人相信大谷能輕易地獲得超過5億美元的合約、打破隊友Mike Trout保持的4.26 億美元的記錄；但在受傷之後，該媒體再次調查，目前的答案是「沒有人知道最終的得標價是多少」。所以這次在自由市場開啟前幾個月出現的大傷，確實對於大谷的前景產生了影響，而且不僅僅是薪資上。
大谷受傷打亂MLB今年冬天的自由市場布局 未來定位可能也會改變
無論大谷明年為哪支球隊效力，該隊為了保護這個珍貴的資產，勢必會更小心地去使用他。畢竟他已經29歲了，加上這次的受傷，過去有過多次手肘大傷紀錄，當任何一支球隊給一名投手長期合約，肯定都會考慮到這些事。
就大谷的情況而言，就算他沒有受傷、以健康狀況進入休賽季，球隊也必須評估他未來手臂受傷的可能性，以及意識到他職業生涯的某個階段終究需要不同的使用模式來降低風險。認為他能夠永遠負擔這樣的工作量是不現實的。
如果大谷翔平決定接受手術，這將是他生涯第2次進行Tommy John手術，而再次進行這種手術可能會讓他必須經過一個更長的康復過程，而且沒人能知道他是否能滿血回歸。但也不是沒有好消息，Nathan Eovaldi和Jameson Taillon都是曾經二度動刀，並且強勢回歸的例子。
但若較為悲觀的來看，如果大谷翔平無法找回「投手大谷」，一名純粹MVP等級的打者——2021年以來，他的打擊三圍為.277/.376/.586，敲出124發全壘打，OPS+為160——是否還值得一支球隊每一年開出5000萬以上的年薪來養他，這將是很現實的問題。
大谷翔平受傷反而對天使隊有利 母隊留下他的機率提升
目前看起來，大谷翔平陣營幾乎肯定希望他未來仍能以二刀流身分征戰大聯盟，所以他會有一個比較長、且較保守的復健期。因此，他的陣營更可能會選擇洋基、道奇等豪門球隊，這些球隊能夠給他一些餘裕休養，並且有著大城市的豐沛醫療資源。
另一方面，大谷翔平現在重返天使隊的可能性大大增加，根據ESPN專欄作家Buster Olney的看法，受傷讓大谷翔平的合約金額上限大大降低，也削弱了其他追逐者的熱情，這對於天使留下這位球星是有利的。
而且天使隊已經和大谷有過多年的合作經驗，也完整經歷過他第一次手術大傷後的復健過程、並見證他歸來成為大聯盟最好的球員。這些都是這支球隊相對於其他球隊的優勢。
不過一切都還要看大谷他本人是怎麼想的，或許他看重的東西並不全然是金錢，如果他是為了獲勝、為了冠軍，那麼天使隊恐怕已經失去他了，因為這支球隊已經連續9年錯過季後賽。