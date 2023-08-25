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鍾東錦當選有效！律師團控調查官涉不當取供擬請監察院彈劾

▲鍾東錦及律師團指出，其中關鍵被告丘姓女子先遭調查官恐嚇、威脅44次，事後又被羈押20多天，即使如此，丘女仍堅決表示，並未幫鍾東錦買票。（圖／鍾東錦辦公室提供）
▲鍾東錦及律師團指出，其中關鍵被告丘姓女子先遭調查官恐嚇、威脅44次，事後又被羈押20多天，即使如此，丘女仍堅決表示，並未幫鍾東錦買票。（圖／鍾東錦辦公室提供）

記者李春台／苗栗報導

臺灣苗栗地方法院於21日宣判，苗栗縣長鍾東錦當選有效，駁回苗栗地檢署所提當選無效之訴，但檢察官隨即提起上訴，鍾東錦與律師團今（25）日召開記者會表示，苗檢一審敗訴後在毫無事證的情況下提出上訴不但浪費司法資源、更突顯是為了私人利益、揣摩上意，不排除告發追究檢調人員侵犯人權、威逼被告、證人，並向監察院提出「檢調人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤」陳情並請求彈劾。

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2022年8月競選期間，主動邀約鍾東錦共同成立大湖聯合競選總部的大湖鄉長候選人傅松琳，首度公開表示，於偵查期間不便發言，如今還給縣長一個公平、正義的判決，一定要還原事件的真相；傅松琳表示，當時因知名度較低、起步較晚，希望與縣長候選人共組競選總部拉抬聲勢，在一個公開場合告知鍾東錦後，就逕自與大湖地區農會總幹事徐欽志籌組競選總部，總部內的相關人事安排，皆由2人負責，主委人選原本邀請農會理事長劉興政擔任，但他事業繁忙，直到10月中旬，才由他和徐欽志、劉興政以及陳申陽共同拍板定案，由經營草莓園的陳申陽擔任主委工作。

傅松琳表示，10月開始，草莓園開始進入農忙時期，陳申陽也說沒時間幫忙總部工作，農會總幹事徐欽志當場表示，只須要陳申陽掛名，其他相關競選事務都由他協助，傅松琳強調這些過程，鍾東錦完全不知情，直到10月17日上午競選總部成立，鍾東錦才第一次前往參加，而主要接觸到的對象，也僅有他和徐欽志，掛名主委的陳申陽並未上台致詞、也未授予戰旗。

傅松琳指出，從掛名主委到選務工作，鍾東錦與陳申陽完全沒有連繫管道，況且鍾東錦在競選期間還主動發起「清廉參政」連署聲明，並透過各大媒體報導，「呼籲同陣營村里長、鄉鎮市長、代表、縣議員絕對不能買票，並請全體縣民共同拒絕賄選」，1個要選縣長的人，怎麼可能公開宣揚反賄選，私下再打自己的臉，完全不合乎邏輯。但因為自己的決定，讓鍾東錦無端被牽扯，傅松琳表示「深感抱歉」，也請司法人員能依法論事，不要一再誣陷鍾縣長。

在本案中被買票的關鍵證人，也透過錄音澄清，丘女一開始就是告知有無收到鄉長、村長的錢，因不認識候選人，以候選人號碼告知「1124」，就是１號鄉長候選人、１號村長候選人，以及兩名鄉民代表，僅此而已，針對鍾東錦部份，丘女是以口頭拜票方式請求支持，「並沒有說一定要投給鍾東錦」。

鍾東錦律師團指出，包含傅松琳、陳申陽以及丘姓女子等7名關鍵證人，每人皆果斷說明，沒有幫鍾東錦賄選，且陳與丘涉嫌之刑事案件，該一審刑事判決亦明確認定2人並未幫鍾東錦買票就此部分亦為無罪認定，而調查官員在詢問丘女長達7個多小時過程中，出現44次威脅、恐嚇證人，甚至說出：「如果是妳的意思，我告訴妳出去會被砍死、妳有幾條命，可以這樣子敢自己玩，妳有10條命，妳也不夠賠」等各式威脅話語，顯示該名調查官員明顯企圖要入人於罪。

律師團指出，去年九合一基層選舉，早已傳出檢調大軍指向苗栗，目標就是要拉下苗栗縣長候選人鍾東錦，為此，檢察總長邢泰釗不但選前多次親赴苗栗，選後還不避諱地直接前往大湖分局慶功，最後事實的真相是，地檢署當選無效之訴遭駁回，重重打臉苗栗地檢署，檢察官仍執意要提起上訴，浪費司法資源，律師團不但嚴陣以待，也已蒐集更多證據，針對違背刑事訴訟法所規範之程序正義，以及侵害人權之檢調人員，將向監察院陳情渠等嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤並請求彈劾追究其責任。

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