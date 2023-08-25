鍾東錦當選有效！律師團控調查官涉不當取供擬請監察院彈劾

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傅松琳表示，10月開始，草莓園開始進入農忙時期，陳申陽也說沒時間幫忙總部工作，農會總幹事徐欽志當場表示，只須要陳申陽掛名，其他相關競選事務都由他協助，傅松琳強調這些過程，鍾東錦完全不知情，直到10月17日上午競選總部成立，鍾東錦才第一次前往參加，而主要接觸到的對象，也僅有他和徐欽志，掛名主委的陳申陽並未上台致詞、也未授予戰旗。
傅松琳指出，從掛名主委到選務工作，鍾東錦與陳申陽完全沒有連繫管道，況且鍾東錦在競選期間還主動發起「清廉參政」連署聲明，並透過各大媒體報導，「呼籲同陣營村里長、鄉鎮市長、代表、縣議員絕對不能買票，並請全體縣民共同拒絕賄選」，1個要選縣長的人，怎麼可能公開宣揚反賄選，私下再打自己的臉，完全不合乎邏輯。但因為自己的決定，讓鍾東錦無端被牽扯，傅松琳表示「深感抱歉」，也請司法人員能依法論事，不要一再誣陷鍾縣長。
在本案中被買票的關鍵證人，也透過錄音澄清，丘女一開始就是告知有無收到鄉長、村長的錢，因不認識候選人，以候選人號碼告知「1124」，就是１號鄉長候選人、１號村長候選人，以及兩名鄉民代表，僅此而已，針對鍾東錦部份，丘女是以口頭拜票方式請求支持，「並沒有說一定要投給鍾東錦」。
鍾東錦律師團指出，包含傅松琳、陳申陽以及丘姓女子等7名關鍵證人，每人皆果斷說明，沒有幫鍾東錦賄選，且陳與丘涉嫌之刑事案件，該一審刑事判決亦明確認定2人並未幫鍾東錦買票就此部分亦為無罪認定，而調查官員在詢問丘女長達7個多小時過程中，出現44次威脅、恐嚇證人，甚至說出：「如果是妳的意思，我告訴妳出去會被砍死、妳有幾條命，可以這樣子敢自己玩，妳有10條命，妳也不夠賠」等各式威脅話語，顯示該名調查官員明顯企圖要入人於罪。
律師團指出，去年九合一基層選舉，早已傳出檢調大軍指向苗栗，目標就是要拉下苗栗縣長候選人鍾東錦，為此，檢察總長邢泰釗不但選前多次親赴苗栗，選後還不避諱地直接前往大湖分局慶功，最後事實的真相是，地檢署當選無效之訴遭駁回，重重打臉苗栗地檢署，檢察官仍執意要提起上訴，浪費司法資源，律師團不但嚴陣以待，也已蒐集更多證據，針對違背刑事訴訟法所規範之程序正義，以及侵害人權之檢調人員，將向監察院陳情渠等嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤並請求彈劾追究其責任。