MLB／解析大谷翔平尺側副韌帶撕裂　醫師說明他為何屬高風險

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尺側副韌帶（UCL）是位於肘部內側的一條韌帶，主要負責提供肘部穩定性，並限制手臂在投擲時過度側移。
棒球選手是如何造成UCL受傷？
棒球員的UCL為何會受傷？根據Vanderbilt醫學中心骨科外科醫生Eric Bowman表示：「一般投手在投球時會對手肘內側施加很大的壓力。不幸的是，長期投擲的動作會使尺側副韌帶發生退行性變化，最終可能會造成撕裂傷。」
某些特定球員比其他球員更容易傷到UCL？
Hoag Orthopedic Institute的骨科外科醫生、醫學主任Alan Beyer表示：「在投球動作中，尺側副韌帶承受的力量是巨大的，所以，球速越快的投手更容易傷到UCL。」
值得一提的是，Alan Beyer指出，身高越高的投手，UCL受傷風險更大，像是身高193公分的大谷翔平，可能比180公分的球員更容易受傷，「投手以手臂作為槓桿，身高越高對手臂施加的壓力越大，所以對其肘部負擔也更大。」
UCL撕裂有多普遍？
Eric Bowman表示，近年來由於投手球速有所提升，接受UCL重建手術（也稱為Tommy John手術）的數量也持續增加。根據2018年的一項調查報告指出，當時已有26%的大聯盟投手和19%的小聯盟投手接受過UCL重建手術。
UCL撕裂能被預防嗎？
針對UCL傷勢能否提前預防，HSS運動醫學研究所暨首席榮譽主任，以及紐約大都會隊的醫學主任David W. Altchek表示，這至今仍是一個爭議性的問題，但可以確定的是，球速與UCL撕裂受傷機率有直接關聯性，因此，一名球速可飆到161公里的投手，將被視為高風險族群。
如果大谷翔平決定接受手術治療，這將是他生涯第二次進行Tommy John重建手術，而第二次的手術和復健過程通常會比第一次更為複雜和不確定，而且起碼要一年半時間才能投球，也就是最快2026年5月才能復出。