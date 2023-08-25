台南21歲酒駕奧迪女撞死人！日本人愛喝卻少酒駕 她揭連坐法超慘
日前台南發生酒駕撞死人案件，21歲女於23日清晨酒駕撞死走在府平路的58歲孫姓婦人，釀此悲劇，資深女星譚艾珍之女歐陽靖，曾遠嫁日本並住過東京7年，她也於臉書發文談台南交通問題，並揭露了日本人也愛喝酒，但卻很少有人酒駕的原因。
記者葉盛耀/綜合報導
歐陽靖先提到，搬到台南之後，不太敢帶小孩過馬路，因為「車子轉彎時・絕・對・不・會・禮讓行人先走。」她也提到，「日本人那麼愛喝酒，為什麼幾乎沒有酒駕？在日本如果有人酒駕，賣酒給他的店家、一起喝酒的友人、知情的親友⋯通通要被連坐處分，一人酒駕，大家一起被罰。你敢酒駕，將來一輩子都別在社會上做人。」而台灣則是連坐只罰同車者，且罰不重。
因發文用詞激烈，引起網友留言叫她滾出台南，她也提出數據並聲稱自己喜愛台南，她提到，根據20221月至11月數據顯示，各縣市每10萬人因交通事故死傷人數，最高為台南市的2896人。而根據交通事故統計快覽的「各縣市每十萬人死傷數」，過去五年內，台南市的確曾奪冠3次。
不只歐陽靖，經常拍攝日本與台灣文化差異的網紅YouTuber「Iku老師」，也更曾批評台灣交通病態。他提及很多地方連人行道都沒有，或者是用油漆畫上「人行道」，但上面卻有盆栽、看板、摩托車，還有計程車司機停在那邊抽煙，這樣「限縮行人使用空間」。
他直言台灣目前很輕視交通安全，為了維持國民的「隨便的方便」，卻不面對眼前的問題，「如果不改變，台灣會繼續爛下去。」