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台南21歲酒駕奧迪女撞死人！日本人愛喝卻少酒駕　她揭連坐法超慘

▲台南日前21歲魏姓女子撞死58歲孫姓婦人，而長居台南的歐陽靖也因此發文，提出日本人愛喝酒卻很少酒駕的原因。（圖／翻攝畫面）
▲台南日前21歲魏姓女子撞死58歲孫姓婦人，而長居台南的歐陽靖也因此發文，提出日本人愛喝酒卻很少酒駕的原因。（圖／翻攝畫面）

記者葉盛耀/綜合報導

日前台南發生酒駕撞死人案件，21歲女於23日清晨酒駕撞死走在府平路的58歲孫姓婦人，釀此悲劇，資深女星譚艾珍之女歐陽靖，曾遠嫁日本並住過東京7年，她也於臉書發文談台南交通問題，並揭露了日本人也愛喝酒，但卻很少有人酒駕的原因。

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歐陽靖先提到，搬到台南之後，不太敢帶小孩過馬路，因為「車子轉彎時・絕・對・不・會・禮讓行人先走。」她也提到，「日本人那麼愛喝酒，為什麼幾乎沒有酒駕？在日本如果有人酒駕，賣酒給他的店家、一起喝酒的友人、知情的親友⋯通通要被連坐處分，一人酒駕，大家一起被罰。你敢酒駕，將來一輩子都別在社會上做人。」而台灣則是連坐只罰同車者，且罰不重。

▲歐陽靖移居台南後，經常於臉書發文談台南相關問題，此次台南酒駕事件，她也提出看法。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
▲歐陽靖移居台南後，經常於臉書發文談台南相關問題，此次台南酒駕事件，她也提出看法。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
因發文用詞激烈，引起網友留言叫她滾出台南，她也提出數據並聲稱自己喜愛台南，她提到，根據20221月至11月數據顯示，各縣市每10萬人因交通事故死傷人數，最高為台南市的2896人。而根據交通事故統計快覽的「各縣市每十萬人死傷數」，過去五年內，台南市的確曾奪冠3次。

不只歐陽靖，經常拍攝日本與台灣文化差異的網紅YouTuber「Iku老師」，也更曾批評台灣交通病態。他提及很多地方連人行道都沒有，或者是用油漆畫上「人行道」，但上面卻有盆栽、看板、摩托車，還有計程車司機停在那邊抽煙，這樣「限縮行人使用空間」。

他直言台灣目前很輕視交通安全，為了維持國民的「隨便的方便」，卻不面對眼前的問題，「如果不改變，台灣會繼續爛下去。」

▲Iku老師也曾批評台灣交通現況，他強調，目前台灣的現況是「車權比人權大」，如果不著手推動改變，情況只會越來越爛。（圖／Iku老師YT）
▲Iku老師也曾批評台灣交通現況，他強調，目前台灣的現況是「車權比人權大」，如果不著手推動改變，情況只會越來越爛。（圖／Iku老師YT）

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