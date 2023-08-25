年收入逾5億！民進黨點名國民黨8高官　當綠能獨董大賺綠能財

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張志豪點名大罵綠能的國民黨立委王鴻薇，就是典型的罵綠能拿綠能、自相矛盾，她分別在107年收受台泥彰和綠能有限公司政治獻金50萬元、111年市議員選舉拿了冠達綠能事業有限公司10萬元，拿綠能罵綠能就是王鴻薇，就是雙重標準。
張志豪指出，國民黨及侯友宜辦公室應要先對外說清楚，老是攻擊抹黑民進黨綠能政策同時，實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程。
張志豪主力，包括侯友宜國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸，這幾個人年收入加起來至少破億，加上背後的相關龐大利益恐怕超過5億元，請問是「藏富於國民黨」嗎？ 國民黨總是嚴以律人、寬以待己，就像侯市長老是臉書反黑金復辟，但身體卻很誠實的四處跟黑金貪腐及地方牛鬼蛇神在在一起。
對於侯友宜昨日提出「觀光政策」，張志豪批評，在疫情趨緩後，各縣市無不卯足全力推動觀光休閒產業，但新北市近年卻毫無作為，始終停留在老縣長蘇貞昌任內一鄉鎮一特色的觀光建設基礎，據《遠見雜誌》縣市長滿意度調查「觀光休閒」項目，新北市的排名從2020年的第4名大退步至2023年的第12名，六都倒數第二名。
張志豪問侯友宜，這種拚觀光的零分成績，如何奢談要實現「觀光利國」的目標，反觀高雄市「演唱會經濟」創造驚人效益，新北市的室內表演場地卻只有一個，顯見新北市長卻顧著選總統，大開選舉支票，根本口惠而實不至，只會「用口號欺騙選民」，荒廢市政，市民受苦，令人遺憾。