MLB／天才小史Strasburg計畫退休　助國民奪首冠、生涯不負其盛名

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在因傷結束職業生涯之前，Strasburg這項運動中最令人畏懼和最受尊敬的投手之一。他在2010年首次在大聯盟亮相，處女秀出賽中就三振了14名打者，領教過其速球的威力的都讚不絕口。他的職業生涯在很大程度上已經不負當年外界的期望。
從2010年到2019年，Strasburg的自責分率從未超過3.75，在那十年的巔峰期，他共取得了112勝58敗的戰績，自責分率為3.17，WHIP為1.086，每9局能送出10.6次三振。
Strasburg在2012年、2016年和2017年連續入選國聯全明星賽，甚至還在2012年獲得銀棒獎。他在2014年國聯賽揚獎投票中排名第9，2017年獲得第3，2019年獲得第5。
2019年是Strasburg大聯盟生涯最光榮的時刻，例行賽拿到18勝、投了209.0局，皆領先聯盟。季後賽他更是燃燒自己，36.1局的投球中，用僅1.98的自責分率、0.936的WHIP和每9局11.6次三振的成績，幫助國民隊奪得了隊史首座世界大賽冠軍。
國民隊在該季結束後，與Strasburg簽下了一份7年總價2.45億美元的合約，但他之後總共只再投了31.1局。 據MLB.com的Mark Feinsand報導，Strasburg剩下的合約還有3年1.05億美元，這筆錢將在他退役之後繼續支付。
整著職業生涯中，Strasburg取得了113勝、投出1723次三振、3.24自責分略、1.096 WHIP和32.3 WAR。這位出自聖地亞哥州立大學的傑出投手，生涯的統計數據可能不會讓他有一天能夠被選進國家棒球名人堂（古柏鎮），但他仍然是2010年代最具統治力的投手之一。