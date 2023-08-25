MLB／大谷翔平評估生涯二度動刀　球員開Tommy John手術後的命運

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Tommy John手術效果因人而異，約超過8成可再返回投手丘。而有些球員在接受Tommy John手術後成功返回賽場，甚至表現更好，像是前亞特蘭大勇士三巨投之一的John Smoltz在2000年接受手術，他在傷癒復出後，於2002年拿下國聯救援王，並在2005年至2007年連3季繳出10勝以上成績，並成為大聯盟史上第一位接受TJ手術且入選棒球名人堂的球員。
除了Smoltz之外，Adam Wainwright也在2011年接受手術後順利回到球場，並在2013年和2014年分別繳出19勝和20勝，並在季後國聯賽揚獎票選排名前3。國民「天才小史」Stephen Strasburg也是在2010年接受手術，生涯累計113勝，且在2019年幫助華盛頓國民贏得世界大賽冠軍，同時自己榮獲世界大賽MVP殊榮。
大谷翔平在2018年10月曾進行接受Tommy John手術後，2019年整季投球關機，只擔任指定打擊，如今大谷翔平右手肘尺側副韌帶再次撕裂傷，他將接受生涯第二次的Tommy John手術嗎？天使總管Perry Minasian表示，大谷正在尋求第二意見，一旦獲得足夠的資訊，他會做出正確的決定。
大谷有需要再接受Tommy John手術嗎？Hoag Orthopedic Institute的骨科外科醫生、醫學主任Alan Beyer表示，大谷是否接受手術取決於撕裂傷的程度，但多數手肘韌帶傷勢最終都需要靠手術治療。
當然手術並非勢必要，Vanderbilt醫學中心骨科外科醫生Eric Bowman指出，大谷在尚未確定動刀之前，也可以採用血小板的血漿（PRP）注射的保守方法，雖然目前還無強力的證據能證明PRP對手肘韌帶撕裂有絕對幫助，但有助於刺激組織生長，以達到消除疼痛和治療的目標。
一般來說，從接受Tommy John手術後到重返球場，休養的時間大約在12至14個月，儘管有些病患在10個月後就復原，但上次大谷就花了將近兩年才以投手身分復出。