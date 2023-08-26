今日我最嫩／「理科姐姐」高虹安從小就是學霸 曝高中愛打電玩
新竹市長高虹安以「全台最年輕的縣市首長」被大眾所熟知，不過近日由於官司纏身，亮眼經歷逐漸被埋沒，其實，高虹安曾曝光高中時的嫩照，身穿北一女制服，還自曝18歲的她喜歡讀書、愛打電玩、追「五月天」十萬青年站出來、考機車駕照、挑桌球很少輸、第一次染頭髮、經歷911研究中東政權等，是大家口中會玩又會讀書的代表。
記者林怡昕／台北報導
高虹安今年39歲，畢業於北一女，就讀台灣師範大學資訊教育系，後來進入台灣大學資訊工程研究所，更赴美國拿到辛辛那提大學博士學位，之後更任職於科技業高階主管，直到2019年由鴻海集團創辦人郭台銘引薦，列民眾黨2020年立委選舉的全國不分區立委成功當選。
從「科技業」成功轉戰政壇，高虹安當時被封為「學霸立委」，更在2年後2022地方大選中，以2萬票之差，成功擊敗了民進黨新竹市長候選人沈慧虹，替民眾黨在2022地方大選中贏下一席縣市首長，成為全台最年輕的縣市首長，在任期間施政滿意度曾超過6成。
不過，高虹安在立委任期間也惹出不少風波，除了與名嘴朱學恆、媒體人黃暐瀚等人合唱《塔綠班之歌》，歌詞出現綠畜、塔綠班等詞，遭網友砲轟外，被踢爆論文抄襲後，更在記者會上，自稱是「台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業」、「與中華大學夜間部不同」，捲入戰學歷風波。
此外，近日又由於捲入詐領助理費爭議，聲量跌落谷底，回頭看當時被大眾看好其清新人設，有望成為繼民眾黨主席柯文哲後的政治新星，卻因為深陷官司危機，要重新獲得大眾認同，恐怕還有待觀察。