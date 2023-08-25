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竹縣3田徑好手征戰巴西世中運　奪2金1銀佳績

▲湖口高中刁筱唯，在異國表現亮眼，奪得U18女子3千公尺金牌。（圖／新竹縣政府提供）
▲湖口高中刁筱唯，在異國表現亮眼，奪得U18女子3千公尺金牌。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹縣三名優秀田徑選手隨中華代表隊遠赴巴西參加世界中學生運動會，昨自1萬8千公里外傳回佳績！剛在國內全中運5千公尺拿下金牌的湖口高中刁筱唯，在異國表現亮眼，奪得U18女子3千公尺金牌，同校長跑好手徐立紘也拿下U18男子3千公尺金牌，而有最強國中生之稱的芎林國中林沛萱，這次成績雖未達破全中運紀錄的個人最佳，仍為中華隊拿下U18女子跳高銀牌，接下來將全力衝刺杭州亞運。

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▲長跑好手徐立紘也拿下U18男子3千公尺金牌，圖為他賽前暖身及調整狀態。（圖／新竹縣政府提供）
▲長跑好手徐立紘也拿下U18男子3千公尺金牌，圖為他賽前暖身及調整狀態。（圖／新竹縣政府提供）
新竹縣長楊文科表示，感謝新竹縣優秀的選手為國爭光，尤其這次遠赴巴西比賽，必須在短時間內適應當地環境，非常佩服選手們在不熟悉的賽場，仍能展現訓練成果，頂住壓力發揮實力，期許選手們繼續精進，在各項賽事發光發熱！

隨中華代表隊出征巴西的新竹縣湖口高中教練朱盛豐受訪指出，感謝新竹縣長楊文科與新竹縣教育局在選手培訓上的用心，以及湖口高中、自強國中、忠孝國中校長和教練的支持培訓，讓優秀選手繼續在新竹縣精進。

朱盛豐表示，刁筱唯是首次參加國際賽，行前她特別做好身心調整，要克服長途飛行疲累與時差，還好教練與防護員都隨行，讓她安心許多，原本期許能跑進10分鐘以內，雖然最終未如願，仍跑出個人最佳的10分14秒55，為自己打出80分的成績。

朱盛豐表示，另一位中華代表隊成員徐立紘，賽前同樣給自己很高的期許，希望在國際賽一舉跑出最佳成績，但比賽當下處在攝氏32度高溫，徐立紘雖未跑出個人最佳紀錄，仍頂住艱困的氣候環境影響，最終以8分46秒01、接近個人最佳的成績奪下金牌。朱盛豐轉述，徐立紘很開心能奪金為國爭光，接續仍會繼續督促自己精益求精，再創佳績。

▲有最強國中生之稱的芎林國中林沛萱，這次成績雖未達破全中運紀錄的個人最佳，仍為中華隊拿下U18女子跳高銀牌。（圖／新竹縣政府提供）
▲有最強國中生之稱的芎林國中林沛萱，這次成績雖未達破全中運紀錄的個人最佳，仍為中華隊拿下U18女子跳高銀牌。（圖／新竹縣政府提供）
有最強國中生之稱的芎林國中林沛萱，剛在今年全中運跳高跳出1米82破紀錄成績奪金，並成為首位達標亞運的國中生，這次也隨隊征戰巴西世中運。芎林國中教練鍾彩榮表示，沛萱這次U18女子跳高可能因為練習時傷勢影響，無法跳出個人最佳水準，以1米65拿到銀牌，不過相信沛萱會適時調整，為接下來的杭州亞運做好最佳準備。

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