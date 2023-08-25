竹縣3田徑好手征戰巴西世中運　奪2金1銀佳績

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隨中華代表隊出征巴西的新竹縣湖口高中教練朱盛豐受訪指出，感謝新竹縣長楊文科與新竹縣教育局在選手培訓上的用心，以及湖口高中、自強國中、忠孝國中校長和教練的支持培訓，讓優秀選手繼續在新竹縣精進。
朱盛豐表示，刁筱唯是首次參加國際賽，行前她特別做好身心調整，要克服長途飛行疲累與時差，還好教練與防護員都隨行，讓她安心許多，原本期許能跑進10分鐘以內，雖然最終未如願，仍跑出個人最佳的10分14秒55，為自己打出80分的成績。
朱盛豐表示，另一位中華代表隊成員徐立紘，賽前同樣給自己很高的期許，希望在國際賽一舉跑出最佳成績，但比賽當下處在攝氏32度高溫，徐立紘雖未跑出個人最佳紀錄，仍頂住艱困的氣候環境影響，最終以8分46秒01、接近個人最佳的成績奪下金牌。朱盛豐轉述，徐立紘很開心能奪金為國爭光，接續仍會繼續督促自己精益求精，再創佳績。
有最強國中生之稱的芎林國中林沛萱，剛在今年全中運跳高跳出1米82破紀錄成績奪金，並成為首位達標亞運的國中生，這次也隨隊征戰巴西世中運。芎林國中教練鍾彩榮表示，沛萱這次U18女子跳高可能因為練習時傷勢影響，無法跳出個人最佳水準，以1米65拿到銀牌，不過相信沛萱會適時調整，為接下來的杭州亞運做好最佳準備。