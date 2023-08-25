陳椒華學甲開挖爐碴鬧烏龍　南市府酸看到黑影就開槍

時代力量立委陳椒華因懷疑台南市學甲區興業段國有土地下方有違法掩埋爐碴，今（25）日率大隊人馬動用挖土機進行開挖，全程透過臉書直播，結果未挖掘出爐碴，南市環保局說，民代若僅憑臆測、無具體事證就要求政府開挖，恐有損社會成本及納稅人辛苦血汗錢，請民代「以民為本」，勿「看到黑影就開槍」。
記者鄭婷襄／台南報導
台南市政府指出，立委陳椒華日前指出學甲違法掩埋爐碴，針對此質疑，國產署已會同臺南市環保局於7月14日進行案址開挖和鑽探。然而陳椒華仍抱持懷疑，今日邀媒體及相關單位大陣仗前往開挖。為招公信，地主國產署及相鄰工地承租人同意讓陳椒華團隊進行開挖調查，結果仍與先前南市環保局調查結果一致，未挖掘出爐碴，顯見所指乃不實指控、烏龍一場。
南市環保局表示，學甲區興業段51-3、64、65等3處地號土地為一處營建工程，於7月14日當天隨機擇6處進行開挖採樣，深度約3～4 m，皆未見掩埋廢棄物或爐碴情事。為求慎重，環保局還針對該6處進行採樣，並委託合格檢測公司檢測pH、TCLP重金屬。檢測結果於7月25日檢出，均未超出各項管制標準。另學甲區興業段51-2地號屬水泥地，經委託檢測公司鑽探採樣4點次，深度約0~2.5 m即見原土，均未見填埋廢棄物或爐碴情事。
至於開挖、採樣及檢測費用，南市環保局說，以開挖6處、鑽探4處估算，所需經費超過10萬元。環保局指出，民代若僅憑臆測、無具體事證就要求政府開挖，恐有損社會成本及納稅人辛苦血汗錢，請民代「以民為本」，勿「看到黑影就開槍」；臺南市環保局強調，市府積極查處非法掩埋爐碴相關案件，一經查獲必將依法嚴懲。