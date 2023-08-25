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逐步端出政策牛肉！賴清德政策懶人包一次看　聚焦青年能源議題

▲賴清德在9月將逐步推出「國家希望工程」政策。（圖／NOWnews資料照片）
▲賴清德在9月將逐步推出「國家希望工程」政策。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳佩君／台北報導

在出訪友邦巴拉圭行程告一段落後，民進黨總統參選人賴清德在9月將逐步推出「國家希望工程」政策，截至目前為止，賴清德在政策上，聚焦能源、青年、居住正義等議題，《NOWnews今日新聞》也替讀者整理出懶人包，初探賴清德所拋出的政見。

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賴清德將在9月逐步推出政策牛肉，舉辦「國家希望工程」政策說明會，預計舉辦5場以上，其中第一場談總體政策，預料經濟能源、國防等議題也會納入。而國家希望工程主要集結黨內三大智庫，包含新境界智庫、台灣智庫、青平台，研究、草擬政策。

賴清德日前指出，希望未來大家在「拚經濟、護民主、強國防、保和平」等方面共同努力，建立一個安定、和諧、公益的社會。他說，會以「穩健推進、務實執行」精神，在總統蔡英文近年施政基礎上，逐步推出更新、更優質的政策，照顧青年的未來。此外，會推出既有政策的PLUS版，加深政府服務人民的品質與效能。

青年政策：

賴清德拋出「縮短公私立大學學費補助方案」後，政府提出減免私立大專院校學雜費3.5萬政策，並搭配加碼減免大專經濟弱勢生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款措施等3項配套。

居住正義：

延續蔡英文政策，提出居住權三大對策，達到「房源釋出」、「協助首次購屋的青年家庭」、「保障百萬租屋家戶」目標，規劃在未來8年，繼續直接興辦13萬戶的社宅、17萬戶的包租代管，在2032年總計達到25萬戶直接興辦社宅、25萬戶包租代管社宅的供給；租金補貼也會從現在每年近28萬戶，加大到每年50萬家戶的補貼量，達到2032年協助百萬租屋家戶的總目標。

能源議題：

核一、核二與核三廠發電機組在2025年除役、推動綠能發電，延續執政政策。賴清德認為，能源政策最重要的是，穩定供電、帶動產業發展與響應2050淨零轉型等3大目標、缺一不可，才是成功的能源政策。

強化經濟：

拋出信賴台灣五大產業，包括「半導體產業」、「人工智慧產業」、「軍工產業」、「監控產業」、「通訊產業」，強調要掌握時機好好推動，這些都相關於台灣整個國家的實力。

兩岸及外交政策：

提出「四大支柱」，包含強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀，以確保區域的和平與穩定。

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