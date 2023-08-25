逐步端出政策牛肉！賴清德政策懶人包一次看　聚焦青年能源議題

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賴清德日前指出，希望未來大家在「拚經濟、護民主、強國防、保和平」等方面共同努力，建立一個安定、和諧、公益的社會。他說，會以「穩健推進、務實執行」精神，在總統蔡英文近年施政基礎上，逐步推出更新、更優質的政策，照顧青年的未來。此外，會推出既有政策的PLUS版，加深政府服務人民的品質與效能。
青年政策：
賴清德拋出「縮短公私立大學學費補助方案」後，政府提出減免私立大專院校學雜費3.5萬政策，並搭配加碼減免大專經濟弱勢生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款措施等3項配套。
居住正義：
延續蔡英文政策，提出居住權三大對策，達到「房源釋出」、「協助首次購屋的青年家庭」、「保障百萬租屋家戶」目標，規劃在未來8年，繼續直接興辦13萬戶的社宅、17萬戶的包租代管，在2032年總計達到25萬戶直接興辦社宅、25萬戶包租代管社宅的供給；租金補貼也會從現在每年近28萬戶，加大到每年50萬家戶的補貼量，達到2032年協助百萬租屋家戶的總目標。
能源議題：
核一、核二與核三廠發電機組在2025年除役、推動綠能發電，延續執政政策。賴清德認為，能源政策最重要的是，穩定供電、帶動產業發展與響應2050淨零轉型等3大目標、缺一不可，才是成功的能源政策。
強化經濟：
拋出信賴台灣五大產業，包括「半導體產業」、「人工智慧產業」、「軍工產業」、「監控產業」、「通訊產業」，強調要掌握時機好好推動，這些都相關於台灣整個國家的實力。
兩岸及外交政策：
提出「四大支柱」，包含強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀，以確保區域的和平與穩定。