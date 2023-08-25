抽脂豐胸打麻醉害「活招牌」枉死 醫美診所2人判刑定讞
醫師林玉清與診所合夥人池國樑（原名池岳龍），10年前因慫恿診所內的美容諮詢師陸姓女子動自體脂肪豐胸手術，作為門面宣傳，不料卻於手術中因麻藥過量，致陸女死亡。最高法院認為，因審理逾8年，符合《刑事妥速審判法》減刑規定，自為改判池2年9月、診所負責人林玉清2年5月定讞。
記者潘千詩／台北報導
檢方調查，死者陸女於2013年6月13日至尚未開幕的「微笑國際診所」（北市敦化南路）應徵，上班幾天後就被所方慫恿做抽脂豐胸手術。同年月23日下午5時許，林醫師替陸女動手術，但卻讓池男替陸女左胸施打麻藥。陸女因不堪負荷產生癲癇症狀，林、池等人未能替陸女做適當處置，造成她缺氧性腦病變，送醫時已無呼吸心跳，急救1個半月仍休克死亡。
檢方指控，林玉清領有醫師合格證書，池國樑不具合法醫師資格，卻共同違反《醫師法》規定讓池國樑執行醫療業務致陸女死亡。
一、二審依違反《醫師法》判池2年2月、林2年，更一審因2人否認犯行、飾詞卸責，因此加重改判林玉清2年6月、池國樑2年10月。
案經上訴，最高法院考量，案件已符合《速審法》減刑規定，自為判決池2年9月、林2年5月徒刑定讞。