余文樂飛機上曾病發吵著：我要下飛機！「恐慌症」手抖、無法呼吸

我是廣告 請繼續往下閱讀
余文樂表示不會離開娛樂圈，但現在比較熱愛幕後工作，因為這樣可以少接觸人群，「我一直都在，其實我最近都在做劇本的事情， 但我比較喜歡幕後的時間， 因為我幕後的工作可以比較少見人，一直以來我都在做我自己的項目， 然後在開發我自己想要拍的劇本。到這個階段，我不會像以前拍這麼多的量，我以前一年是7、8部電影在拍，我現在更想做的是一些我想拍的題材也好、合作想要的演員朋友、導演，我們去開發一些我們真的很想做的項目」。
余文樂跟老婆王棠云育有一子一女，因為要陪小孩，加上著手拍攝《便利商店1999》，所以都住在台灣，問及是否離開過台灣？他表示因為工作關係，必須當起空中飛人，但自己在哪生活都沒差別，主要是因為住在台灣的話，太太比較熟悉環境，自己外出也不必操心家人。
七夕情人節剛過，余文樂自認沒有儀式感，他說：「我跟你講，我完全沒有節日的觀念，我只知道2月14號是情人節，其實我搞不清楚，有很多不同的節日，我是節日的怪咖。」余文樂兒子目前5歲、女兒3歲，是否會擔心學費不夠？余文樂笑說會「省點用」，但他們一家人開銷正常，表示：「還好啦都能負擔！」
台灣知名遊戲IP改編劇集《便利商店1999》由橘子集團出資、SELF PICK &酷瞧新媒體負責製作，請到余文樂、李李仁、張書豪、賴雅妍、林美秀、張少懷、陳竹昇、李英宏、廖奕琁、江齊、各務孝太主演，故事講述橫跨1999年至2024年的故事，預計2024年播出。