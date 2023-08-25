快訊／《中國好聲音》停播！浙江衛視宣布節目「正在調查中」

余文樂飛機上曾病發吵著：我要下飛機！「恐慌症」手抖、無法呼吸

▲余文樂久違出席公開場合、會面台灣媒體，透露是因為恐慌症的關係，但現在情況逐漸好轉。（圖／余文樂IG）
▲余文樂久違出席公開場合、會面台灣媒體，透露是因為恐慌症的關係，但現在情況逐漸好轉。（圖／余文樂IG）

記者陳雅蘭/台北報導

港星余文樂久違在台露面，繼確定成為橘子集團出資製作的電視劇《便利商店1999》男主角並於5月開鏡後，他今（25）日再出席瑞典戶外品牌THULE活動，余文樂表示因為恐慌症的原因，越來越不習慣公眾場合，更透露曾在飛機上病發，無法呼吸吵著要下飛機；好在情況逐漸穩定，同時感謝今天媒體的「溫柔對待」，他也發誓會一直待在演藝圈，不會離開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲余文樂重心擺往台灣，日前還出席陳奕迅台北小巨蛋演唱會。（圖／余文樂IG）
▲余文樂重心擺往台灣，日前還出席陳奕迅的台北小巨蛋演唱會。（圖／余文樂IG）
余文樂今受訪透露很久沒拿麥克風，疫情後也鮮少出席公開活動，他表示：「因為我之前有一段時間恐慌症比較嚴重，我會突然很害怕，現在好多了，已經算是滿穩定的。」余文樂透露是從2017年開始出現症狀，有一次要搭飛機去法國拍廣告，「我突然就呼吸不了，我就說我要下飛機。我比較少出席活動，也是因為我有過做活動的時候病發，我會很害怕、手抖、 呼吸不了。吃藥也來不及，因為藥也要15分鐘到20分鐘才會開始有用。」余文樂也擔心久違跟台灣媒體碰面，怕被問犀利問題，笑說：「今天謝謝你們大家都很溫柔。」

余文樂表示不會離開娛樂圈，但現在比較熱愛幕後工作，因為這樣可以少接觸人群，「我一直都在，其實我最近都在做劇本的事情， 但我比較喜歡幕後的時間， 因為我幕後的工作可以比較少見人，一直以來我都在做我自己的項目， 然後在開發我自己想要拍的劇本。到這個階段，我不會像以前拍這麼多的量，我以前一年是7、8部電影在拍，我現在更想做的是一些我想拍的題材也好、合作想要的演員朋友、導演，我們去開發一些我們真的很想做的項目」。

余文樂跟老婆王棠云育有一子一女，因為要陪小孩，加上著手拍攝《便利商店1999》，所以都住在台灣，問及是否離開過台灣？他表示因為工作關係，必須當起空中飛人，但自己在哪生活都沒差別，主要是因為住在台灣的話，太太比較熟悉環境，自己外出也不必操心家人。

七夕情人節剛過，余文樂自認沒有儀式感，他說：「我跟你講，我完全沒有節日的觀念，我只知道2月14號是情人節，其實我搞不清楚，有很多不同的節日，我是節日的怪咖。」余文樂兒子目前5歲、女兒3歲，是否會擔心學費不夠？余文樂笑說會「省點用」，但他們一家人開銷正常，表示：「還好啦都能負擔！」

台灣知名遊戲IP改編劇集《便利商店1999》由橘子集團出資、SELF PICK &酷瞧新媒體負責製作，請到余文樂、李李仁、張書豪、賴雅妍、林美秀、張少懷、陳竹昇、李英宏、廖奕琁、江齊、各務孝太主演，故事講述橫跨1999年至2024年的故事，預計2024年播出。

▲左起各務孝太、賴雅妍、余文樂、導演徐嘉凱、張少懷、廖奕琁、江齊、張書豪出席《便利商店1999》開鏡儀式。（圖／遊戲橘子提供）
▲各務孝太（左起）、賴雅妍、余文樂、導演徐嘉凱、張少懷、廖奕琁、江齊、張書豪為《便利商店1999》主要演員。（圖／遊戲橘子提供）

余文樂開保時捷現蹤台北！41歲帥臉藏不住　「下車1舉動」超親民

陳奕迅演唱會最終場！大咖好友們前來力挺　余文樂曝光後台合照

余文樂台劇《便利商店1999》開鏡！改編暢銷遊戲IP　金級卡司曝光

彭于晏同框余文樂「補過41歲生日」！兩大男神合照曝光了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀