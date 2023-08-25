嘴上打貪、行動挺貪！林耕仁批在野「挺高虹安」是羊入虎口

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林耕仁說，原本民進黨蔡政府執政7年多來，可謂天怒人怨，太多的事讓人民不滿，尤其政府許多政策執行都存在「貪腐」的陰影，執政黨的蠻橫和貪婪猶如餓虎般兇惡，這些標籤也成為執政者揮之不去的背後靈，民進黨政府如此執政不利，也正是人民期待再次政黨輪替換的契機。
林耕仁指出，原本對民眾蔡政府的不滿，但卻可能因為一件貪污案起訴而讓蔡政府有機會成功解套。「反貪腐」原是在野黨質疑執政者的最大利器，也是民眾拿放大鏡對政治人物的檢視焦點，這也讓角逐總統大位的賴清德支持度始終只能侷限在民進黨的基本盤內。然而，讓人跌破眼鏡的是，高虹安貪污案起訴，竟讓在野的三位「總統準參選人」全部相挺清白「上車」！
林耕仁質疑，這樣的行動真能符合人民「反貪腐」的決心嗎？不問是非的相挺，難道不是自己口中罵的「看顏色辦事」？他指出從現況看來，在野陣營不顧事實真相地相挺反讓賴清德民調支持度衝高，讓人擔心下架民進黨將會成空。他說：「如此戲劇化的轉變其實並不難懂，在野嘴裡喊著打貪腐卻在行動上挺貪污！如此把基本的邏輯思維都自我推翻，又怎可能獲得人民的信任？」
林耕仁說，「真相，是時間的女兒」，高虹安案著法院的公開審理，相關人證事證終會攤在陽光下，供人民檢視，他實在不願見熱愛的國民黨也深陷挺貪污泥淖之中，呼籲「迷途知返猶未晚矣」，誰先醒悟走回主軸，誰就有繼續挑戰的戰鬥力，不然，就是三隻羊一起「上車」，最後「羊入虎口」。