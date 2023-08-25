柯辦拋沒前提才見面！郭台銘「一直在等柯電話」：沒預設立場
民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出「與各黨領袖對話」主張，柯辦也表態，不排除有見國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘的可能性，但「如果是以柯文哲當副手的前提會談，那促成會談的機會就很低」。對此，郭台銘今（25）日回應，主流民意大聯盟就是要團結一切可能的力量勝選，「我沒有任何預設立場」，一直在等柯文哲來電。
記者林怡昕／台北報導
柯文哲日前表態，願意以最開放的態度與各黨領袖展開對話，但柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今天再補充，如果是以柯文哲當副手的前提會談，那促成會談的機會就很低，「不預設任何前提下，不排除有見面的可能」。
對此，郭台銘今天出席葫蘆寺中元普渡超薦大法會，會後受訪時回應，今天從嘉義到士林，「我一直在看手機響了沒有」，強調自己一直在等柯文哲電話，主流民意大聯盟就是要團結一切可能的力量勝選，實現政黨輪替，所以三人應該要不透過任何媒體發言，「只要柯文哲打電話來，很快下禮拜就可以見面」。
郭台銘認為，主流民意價值，任何人都不應該有預設立場，也向柯文哲喊話，自己隨時都可以通電話，郭也說，三個團結都不一定贏，更何況是不團結，「我沒有任何預設立場，我既然提出主流民意大聯盟，就有責任權利召集兩位一起坐下來談」。