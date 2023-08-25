雇主注意！強迫換補休、未滿1小時不給加班費　去年開罰6200萬

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一、民眾經常詢問「公司可以規定加班只能換補休嗎？」
勞動部指出，勞工於平日延長工作時間或休息日工作後，原則上雇主應依《勞動基準法》第24條規定給付加班費，勞工有意願選擇補休並經雇主同意者，始得依同法第32條之1規定實施補休，雇主不得片面要求勞工僅能換取補休。
二、民眾發現「公司僅以本薪或底薪計算加班費」
勞動部提醒，工資非以本（底）薪為限，凡勞工因工作而獲得的報酬，不論雇主以任何名義給與，均屬「工資」的範疇。勞雇雙方所約定符合工資定義之各該正常工作時間內的給付，例如全勤獎金、夜班津貼等，於核計加班費之「平日每小時工資額」時，均應列入計算。
三、民眾反映「雇主規定加班未滿1小時不給加班費」
勞動部說明，雇主給付勞工工資應計算至分鐘為止，至工作未滿1小時的時間，仍可換算為小時後，再依《勞動基準法》第24條規定發給加班費（例如：加班20分鐘，換算為20/60小時計給加班費）。
四、雇主計算加班費時以1.33或1.66計給
勞動部強調，有關加班費的乘數，依《勞動基準法》第24條第1項規定，須視延長工作時間之時數，按平日每小時工資額加給1/3或2/3以上，雇主若逕自將小數點後第3位以下之部分予以捨去計算，一定會少算，因而會違反法令所定基準，雇主不可不慎。
五、雇主未依法給付休息日加班費
勞動部說明，依《勞動基準法》第36條第1項規定，勞工每7日中應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日；例假及休息日的期日由勞雇雙方約定。雇主使勞工於休息日工作，其加班費應依同法第24條第2項規定加給；按日或按時計酬之勞工，亦同。惟實務上仍有部分雇主誤以為按日或按時計酬的勞工，並無休息日加班費標準的適用，應特別留意，以免觸法。
勞動部補充說明，為方便民眾及事業單位試算加班費金額，已設有「加班費試算系統」，歡迎多加利用。
勞動部提醒，雇主如有違反上開規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，如經地方勞工行政主管機關查證屬實，將依法處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。