賴清德邀習近平吃飯！郭台銘：要先簽和平協議 才請吃和平大餐
民進黨總統參選人賴清德日前接受專訪，面對兩岸議題，賴清德稱如果有機會想跟中國國家主席習近平吃飯，還點菜要吃「蝦仁飯、珍珠奶茶」。對此，鴻海集團創辦人郭台銘今（25）日嗆賴清德「雙標」，如果是自己，會邀請邀請習近平在金門簽和平協議後，「我才會請他吃和平大餐」。
記者林怡昕／台北報導
賴清德之前曾提及最想和習近平共進晚餐，賴清德昨（24）日接受專訪時近一步提出，吃飯是表達善意，更補充「待客的套餐就是蝦仁飯，然後再加一杯全糖的珍珠奶茶」，連菜單都準備好了，同時賴也重申，很希望跟習近平共同維護和平創造幸福。
對此，郭台銘今天出席葫蘆寺中元普渡超薦大法會，會後受訪時痛批，「這不是雙標是什麼？」郭台銘認為，賴清德可以邀請習近平吃飯，甚至連菜單都點出來。「我邀請習近平在金門簽字以後，我才會請他吃和平大餐」，郭台銘認為，中華民國政府跟中華人民共和國政府要談判，如何簽署和平協議，「這樣我就變成賣台，他吃飯他就不賣台」。
郭台銘也向賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜提問，他們和平、兩岸、能源政策為何，郭認為，自己明明提出政策，反而民調最低，直呼「民意跟民調有落差」。