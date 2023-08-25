「不對等攻擊、無限上綱政治霸凌！」　黃捷、吳思瑤聲援賴品妤

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「我想請問，賴品妤到目前為止做錯了什麼事？」黃捷質疑，要檢驗她的反核立場，是否有人找出她過去擔任立委期間，曾為綠能相關利益發言、關說的紀錄？還是她罔顧選民託付、立場動搖？她身上有哪件案子正在被檢調偵辦嗎？她有浮報助理加班費、要助理回捐薪資給她去洗頭嗎？還是她有違法收下哪筆人民納稅錢，放進自己口袋嗎？
黃捷說，所有政治人物的政治獻金，都必須合法申報、公開透明，在野黨全力抨擊民進黨的政治獻金，結果，也被發現好幾個藍營民代「自己就收過綠能產業的政治獻金」。
黃捷提及，國民黨從縣市首長侯友宜、林姿妙、王惠美、許淑華、 張麗善，到民代候選人都收過綠能產業的政治獻金，就連民眾黨的高虹安、林珍羽也收過能源公司的政治獻金，「我再強調一次，直到現在，沒有人說的出賴品妤擔任立委期間，到底違反哪條法，或對她提出合理質疑，讓大眾討論並檢視，結果在野政黨跟特定媒體，卻對她用完全不對等的方式在攻擊」。
黃捷指出，這根本不符立委選舉規格的模式在「伺候」賴，不諱言的說，這儼然是霸凌，只要有人站出來為她說公道話，就連媒體人都會被出征，製造寒蟬效應，讓社會瀰漫「討厭賴品妤」、「誰幫賴品妤，就會被攻擊」的氛圍。
「你可以不喜歡賴品妤的風格、不支持她的立場，但在她遭受不公平待遇、甚至是霸凌時，不分黨派，我們都應該聲援她！」黃捷呼籲，請在野黨好好回歸公眾議題的討論，不要躲在說話不需負責的網紅後面，盡做沒有下限的抹黑醜化，毫無討論公眾事務的風骨。
吳思瑤也說，從媒體、社群到藍白政黨陣營對賴品妤所發動的一條龍式暴力攻詰，已經不是合理的公共監督，而是無限上綱的政治霸凌。
吳思瑤認為，台灣人的溫暖良善，不要因為選舉而被泯滅，人與人之間的同理與關懷，更不要因為藍綠，而有差別，可以不喜歡民進黨、不欣賞賴品妤，這是民主，這是自由，「但在追新聞看熱鬧的當下，我們都該靜下心來想想，台灣到底還要因為選舉，失去更多的什麼」？