總統大選最新民調！賴清德穩坐第一 柯文哲「這族群」支持度重挫
2024大選在即，各家民調結果顯示，民進黨總統參選人賴清德持續領先；TVBS今（25）日公布最新民調，賴清德以37%的支持度居冠，民眾黨總統參選人柯文哲以28%的支持度居次，國民黨總統參選人侯友宜位居第三，支持度為22%。
記者孫唯容／綜合報導
目前總統大選維持在三腳督局勢，根據《TVBS民調中心》在本月21日至24日的民調結果，民進黨參選人賴清德支持度為37%，較上個月上升4個百分點；民眾黨參選人柯文哲28%，較上個月下滑4個百分點，而侯友宜支持度也下滑3個百分點，支持度為22%，三方差距擴大。
值得關注的是，本次柯文哲在20至29歲的族群，民調出現重挫，少了8個百分點為54%；至於女支持度部分，賴清德的女性支持者出現明顯提升，上漲8個百分點到39%，反觀侯、柯的女性支持者都少了6到7個百分點。
該調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年8月21日至24日晚間18：30至22：00，共接觸1388位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為217位，拒訪率為15.6%，最後成功訪問有效樣本1171位（市話593、手機578），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。