共融共創國際鏈結！亞灣新創大南方在高雄營造創新生態系
Meet2023亞灣新創大南方於今(25)日，在高雄展覽館南館開展，首度增設國際館，引進海外主題專區，並訴求產業與新創「共融共創、國際鏈結」，由新創團隊與在地企業、中央及地方政府單位、育成中心、學研機構及加速器等，展現創育資源或合作案例，營造創新生態系，匯聚超過260家新創團隊。
記者黃守作、陳美嘉／高雄報導
這項由數位時代與Meet創業小聚，攜手高雄市政府所舉辦的第3屆Meet亞灣新創大南方活動，是由數位時代榮譽發行人何飛鵬引言，國家發展委員會主任委員龔明鑫、高雄市長陳其邁、立法委員許智傑、美國在台協會高雄分處副分處長顧杉明(Samuel Goffman)、台灣碳權交易所總經理田建中、高雄市青年局局長張以理、高雄市經濟發展局局長廖泰翔、高雄市副市長羅達生、盧森堡台北辦事處副處長廖健苡、國科會副主委陳宗權、經濟部常務次長林全能、經濟部技術處處長邱求慧、經濟部中小企業處副處長吳佳穎、數位時代執行長陳素蘭，以及高雄市工商發展投資策進會執行長周玲妏等人與會，並吸引新創業者參展。
數位時代榮譽發行人何飛鵬表示，今年是Meet亞灣新創大南方首次迎來包括，日、新、馬、泰等來自10個城市、超過38組國際新創落地參展，總計近270家海內外新創在此交流，另有經濟部技術處、中企處、TTA、櫃買中心等政府計畫連3年共襄盛舉，證交所更首度與剛成立的碳權交易所共同參展，展會中結合了政府、企業與新創，共同促成永續轉型、青年創業與航向世界舞台的能量。
國家發展委員會主任委員龔明鑫期許未來Meet亞灣新創大南方，可以突破500家新創、100家國際團隊參展，甚至是成為國家代表隊NEXT BIG的常客。
經濟部常務次長林全能說，亞灣新創園區、高雄展覽館及高雄流行音樂中心都是大南方新創重要的驗證場域，是支持新創最好的夥伴，其中IBM、AWS、SAP、微軟雲端平台加速器、還有國內外知名加速器業者紛紛進駐亞灣，帶來不同國際創新能量。
高雄市長陳其邁指出，高雄是邁向新南向、對接東南亞市場的大門，是新創公司最好的創業所在，也是大南方新創前進國際的起點，明(113)年將上路的亞灣2.0方案，將從原來4年新台幣110億元，增加到7年新台幣170億元，以打造亞洲新灣區為智慧科技產業生態系，共同推動產業轉型。
陳其邁說，對高雄的產業來說，數位轉型、淨零轉型是高雄產業的生存之戰，儘管高雄在智慧城市評比已經是六都第一，但這遠遠不夠，因為高雄是南台灣新創出海的起點，高雄持續改變，繼續放眼世界。