要賴清德講清楚支持或反對台獨　侯友宜：初一十五不一樣是騙選票

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而對於即將在下個月進行的美國訪問，侯友宜表示，美國是長期堅定的盟友，大家都走在堅持民主自由的道路上，這次到美國主要跟政界、智庫、僑胞等，面對面、誠懇地溝通，讓美方了解，侯友宜當選總統，會繼續維持美國跟中華民國的友誼，努力地深化關係，在印太區域穩定和平上，盡最大心力，讓全世界原本認為台海是最危險地方的觀念，出現轉變，「只要我當選總統，台灣一定更安全，全世界就會更放心」。
對於兩岸陷入兵兇戰危、賴清德訪美後大陸對台軍演等議題，侯友宜也呼籲對岸， 不管是軍機繞台、越過中線或是對台軍演，對台灣人民而言，都是反感的，都只會阻礙兩岸關係發展，兩岸不需要劍拔弩張，要「用對話取代對抗、交流取代交惡、善意取代敵意」，身為總統，最重要的責任就是努力守好台灣安全，讓台海能夠穩定下來，讓兩岸在平等尊嚴底下，重啟交流跟互動，降低衝突。
針對網友提問，能否保證當選總統後，兩岸絕對不打仗？侯友宜正面回應，「我保證，也充滿信心，我會讓兩岸穩定，這是我的責任」，至於主持人提問，是否願意跟民眾黨主席柯文哲進行整合？侯友宜表示，每位候選人都要被檢驗過去、現在及未來要為國家做什麼，他從警一路走來，就是以生命捍衛中華民國及人民的安全，從沒有改變，國民黨有許多的縣市首長、近四百位議員及近一千名里長，他會全力以赴，團結全黨同志，團結所有在野力量，一起達成下架貪汙腐敗民進黨的全民最高共識，讓政黨輪替。