逼搬遷保雄安？北京要求中小企業「無條件撤離」城區　恐引失業潮

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然而根據《自由亞洲電台》及中媒《財新》報導，北京當局近期以「北京市統一規劃」為由針對包括朝陽區高碑店鄉、平房鄉及昌平等在內的大半個城市進行強迫搬遷，這項被稱為「騰退運動」（即騰空搬遷）的措施要求轄區內多個工業園區的企業無條件搬遷，其中光是朝陽區銘基國際園區就有近百家企業被迫歇業或撤離清空。
報導提到，該園區企業被政府通知「屬於違建」，必須在8月11日前搬離當地否則房內外設備將被拆除且沒收所有權，有園區客戶在8月3日當天簽約結果隔天就收到騰退通知，也有剛搬進來4個月的企業主剛砸下180萬人民幣裝修，官方卻連任何補償損失都沒提到。
銘基國際園區在當地成立約10年，進駐企業80多家，多數為文化、傳媒及科技公司。有被迫搬遷的企業質疑既然當地是違建為何這麼多年來可以出租，也有人質疑簽約時沒有告知實情，明明是不合法的情況卻可以建立園區，質疑涉及利益輸送；另外高碑店水岸88創意園區承租戶也抱怨所有管理大樓物業以及二房東都失聯，承租戶被通知無法退還押金後求助無門，有諸多企業與區政府只能積極發信要求上級機關落實「中央保護民企精神」。
《自由亞洲電台》報導提到，這起大型強迫搬遷的事件與2017年北京驅逐低端人口類似，這次波及的範圍涉及百萬從業人員，更可能引發中小企業倒閉潮及許多人失業，分析認為大規模「騰退運動」背後，其實是官方有意將人口遷移至無人問津的雄安新區，採取的變相驅離方式。