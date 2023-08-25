李蒨蓉搬家才爆「家徒四壁」！她臉書突發文求救：走投無路
44歲女星李蒨蓉2004年嫁給富商李德立，卻在2015年因「阿帕契」事件遭炎上，形象跌至谷底，但她在這之後仍不時透過社群平台分享生活，逐漸從負面聲浪中爬起。而她日前才透露，因為兩個孩子都在國外唸書，她和老公搬離住了15年的房子，沒想到近日卻在臉書發文求救，表示陪伴她15年的「威尼斯花鏡」，在搬家過程中不慎被摔碎，讓她心痛地求助網友：「不曉得大家有什麼方法（修復）嗎？」
記者賴禹妡/綜合報導
李蒨蓉昨日在臉書上發文求救，她表示近期在搬家過程中，跟著她15年的「威尼斯花鏡」不小心被摔破了，當時她是在美國高級百貨Neiman Marcus購買，還特地用船運回台灣，雕花設計及做工都非常精緻，「雖然都是大陸製，現今已經不太好買，更別說類似款，如果只有一半的大小，要價至少三、四萬起跳」。
李蒨蓉得知鏡子碎掉後相當心痛，但與其追究責任，不如先著重如何修復，而她這一個月來詢問玻璃行及家飾店，都沒有獲得解決辦法，走投無路之下只好透過臉書求救，「還能有最後一絲絲機會」。她表示搬到新家後，很希望能把鏡子美美地掛起來，再陪伴她15年，因此詢問網友們：「不曉得大家有什麼方法嗎？」
對此，不少網友集思廣益留言，「可以直接去印尼的工廠買新的，這種鏡子當地賣超級便宜～」、「找老師傅看看」、「找小間的玻璃店家，應該也是有機會」、「我覺得與其修理，不如改造它」、「這個要找玻璃鑽雕廠商幫妳客製修理」。李蒨蓉在收穫眾多網友回應後，也表示：「感謝大家！資訊我都收到了，蒨蓉今天會一一致電詢問，屆時再跟各位報告，感謝啊～感覺人間好有溫暖。」