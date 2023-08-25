陸委會放寬兩岸交流！國台辦諷限制嚴格「如返回戒嚴狀態」

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在這份長達近3頁的新聞稿中，朱鳳蓮先是批評陸委會的規劃「創下三個不光彩紀錄」，包含「對台灣民眾來中國團隊遊的限控前所未有」、「對台灣旅遊行業的管制前所未有」、「對台灣企業邀請中國人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有」。
她稱中國對於台灣民眾赴中旅遊始終敞開大門，熱忱歡迎，「從來都沒有人數上限」，並稱疫情前兩岸陸交流和旅遊每年多達數百萬人次，「民進黨當局現在竟然要以所謂『對等原則』控制兩岸旅遊人數，並要求台灣的旅遊公協會建立赴大陸旅遊人次調控機制，這種荒謬的管控限制措施令人匪夷所思」。
朱鳳蓮批評，民進黨政府將台灣民眾來中國團隊遊與中國居民赴台團隊遊掛鉤，「以所謂『對等原則』為藉口企圖為自己禁止台灣民眾來大陸團隊遊『甩鍋』卸責完全是徒勞的」，同時在商務交流方面，她也批評台灣對於企業參展的規定如攤位面積的規定精確到平方公尺、中國人員在台停留限制時間精確到以1天計、逐級確定邀請名額限制指標等，批評「對島內企業和大陸赴台人員限制之嚴苛、規限之細密，令人瞠目，分明是拒人千里，名『放』實『擋』」，並稱民進黨政府「為阻擋限制兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心。」