買家崩潰！「可愛女孩」畫像疑被詛咒　2度慘遭退貨掀熱議

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在畫像被送到店裡後不久，就有人以25英鎊的價格買下，但只過了2天就帶著畫回到店內退掉，理由是這幅畫散發出「令人不安的氣息」。其後店家便在畫上貼著「可能被詛咒」的標籤，沒幾天就又被1名叫柔伊（Zoe）的女子相中，花20英鎊把畫帶回家。
沒想到過了一個月，柔伊也回到店內要求退畫，即使錢拿不回來也沒關係，短時間內被連續退貨2次，讓商家無法不用這個故事作為另類宣傳，畫上因此加了新警語：「她回來了！已經賣出2次，再退回2次！你敢挑戰嗎？」
事件在網路上曝光後引發熱議，有人認為，這幅畫似乎真的有什麼不對勁，感覺畫中女孩有隻眼睛特別銳利，好像永遠都盯著你看；也有人認為這只是店家的銷售技巧、噱頭，不能真的證實有靈異現象存在。
名叫白蘭度（Juliet Brando）的女網友則表示，這幅畫實際上是她的朋友買的，還分享了一張畫被放在汽車後座的照片，聲稱它之所以被朋友退貨，是因為它讓買家的生活「陷入混亂」，雖然她不便透露細節，但警告道：「無論這幅畫是本來就如此，又或是詛咒傳言導致真正的詛咒發生，那幅畫都有問題。朋友告訴我，不管怎樣都不要買它。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。