中國房市雪崩！深圳「最抗跌」明星學區也難敵　豪宅價格暴跌4成

買家崩潰！「可愛女孩」畫像疑被詛咒　2度慘遭退貨掀熱議

▲一幅號稱被詛咒的小女孩畫像，近日在國外網站掀起熱議。（圖／翻攝自社群平台X）
▲一幅號稱被詛咒的小女孩畫像，近日在國外網站掀起熱議。（圖／翻攝自社群平台X）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近日一幅小女孩的油畫在國外掀起熱議，有英國民眾在網路上，貼出一幅聲稱被詛咒的畫像，聲稱是自己的朋友不信邪，花了20英鎊從慈善商店買回來的，結果才1個月就被嚇到退貨，不少人看過後都表示，畫中小女孩的眼神彷彿「如影隨形」，就連店家也附上新的警語：「她回來了！已經賣出2次，再退回2次！你敢挑戰嗎？」在網上引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《每日星報》等外媒報導，英國倫敦南部城鎮「濱海聖萊納茲」（St Leonards on Sea）一間二手慈善商店，先前收到一幅捐贈的小女孩肖像畫，只見1名有著棕色短捲髮女孩，穿著一身紅色洋裝，帶著甜美的淺笑，靜靜地注視著畫外的世界。

在畫像被送到店裡後不久，就有人以25英鎊的價格買下，但只過了2天就帶著畫回到店內退掉，理由是這幅畫散發出「令人不安的氣息」。其後店家便在畫上貼著「可能被詛咒」的標籤，沒幾天就又被1名叫柔伊（Zoe）的女子相中，花20英鎊把畫帶回家。

沒想到過了一個月，柔伊也回到店內要求退畫，即使錢拿不回來也沒關係，短時間內被連續退貨2次，讓商家無法不用這個故事作為另類宣傳，畫上因此加了新警語：「她回來了！已經賣出2次，再退回2次！你敢挑戰嗎？」

事件在網路上曝光後引發熱議，有人認為，這幅畫似乎真的有什麼不對勁，感覺畫中女孩有隻眼睛特別銳利，好像永遠都盯著你看；也有人認為這只是店家的銷售技巧、噱頭，不能真的證實有靈異現象存在。

名叫白蘭度（Juliet Brando）的女網友則表示，這幅畫實際上是她的朋友買的，還分享了一張畫被放在汽車後座的照片，聲稱它之所以被朋友退貨，是因為它讓買家的生活「陷入混亂」，雖然她不便透露細節，但警告道：「無論這幅畫是本來就如此，又或是詛咒傳言導致真正的詛咒發生，那幅畫都有問題。朋友告訴我，不管怎樣都不要買它。」﻿

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

曾有人摔死！泰國「幽靈郵輪」廢棄多年　詭異傳聞不斷

日本YTR入住凶宅近3年！收編白貓後怪事全無　轉型寵物頻道引熱議

香港西貢鬧鬼「有結界」？警探登山失蹤　生前最後通話紀錄超毛

泰國「猛鬼酒店」住一晚！馬來西亞玄學YTR自拍實測結果出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀