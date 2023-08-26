MLB／大谷翔平韌帶撕裂可能二度動刀 天使總管：我不知道
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂無法在本賽季剩餘時間登板投球。至於是否將接受生涯第二次的Tommy John手術，天使總經理Perry Minasian表示，目前還不清楚，大谷將尋求第二醫師的意見。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平日前對戰辛辛那提紅人雙重賽，僅丟1.1局就因手臂疲勞退場。之後他接受核磁共振MRI檢查，確認右手肘尺側副韌帶撕裂傷，宣布本季「投手大谷」關機，但他仍將在剩餘賽季以打者身分繼續為球隊奮戰。
對於大谷翔平是否需要進行手術，天使總經理Minasian表示：「目前還不清楚，事情才剛剛發生。我們在比賽前有跟他簡單聊了一下，他會與經紀人進一步討論。」
當被問及大谷是否提前知道右肘有狀況時，Minasian回應道：「不，他沒有提到手肘有任何問題。他曾有脫水和抽筋的狀況，但之前從未提到過，是先發之後才表示手肘部分有疼痛的感覺。」
大谷翔平在2018年10月曾進行接受Tommy John手術後，2019年整季投球關機，只擔任指定打擊，如今大谷翔平右手肘尺側副韌帶再次撕裂傷，如果確定動刀治療，估計至少需要休養一年半的時間。