新北男酒駕拒檢！見警攔查竟加速落跑 酒測值高達0.58遭送辦
本月22日清晨，新北市蘆洲區、三重區重陽路一段附近，發生一起酒駕案件，當時蘆洲分局員警正執行巡邏勤務，於蘆洲區中山一路、永安南路口，見23歲的謝姓男子騎乘機車闖紅燈，立即上前攔查。未料謝男見警方追緝、竟加速逃逸，員警一路尾隨至重陽路一段附近，才將謝男攔下，其酒測值高達0.58MG/L，被警方依公共危險罪移送新北地檢偵辦，另外，警方也開立酒駕罰單、扣車、扣牌，及其他交通違規共10張罰單。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時謝男騎乘機車，沿路闖越紅燈、未依規定使用燈光號誌、不依規定駛入來車道等交通違規情形，被員警見狀上前攔查，未料謝男見警方追緝加速逃逸，警方尾隨至三重區順利將其攔停，經檢測後發現其酒測值達0.58MG/L。而謝男一路違規拒檢，被警方進行告發，及酒後駕車共10張罰單，總罰鍰可高達7萬元以上，並吊扣駕照2年。
謝男落網後供稱，22日凌晨與友人聚餐飲酒，早上欲返回住處時，以為酒精已經代謝完畢於是騎車上路，見到警方攔檢心虛，因此拒檢加速逃逸，全案依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並移至保管該車輛及吊扣機車牌照2年。警方也呼籲，飲酒後會造成反應能力下降，容易發生交通事故，過量飲用更有可能傷害腦神經，飲酒過後請善用代駕或大眾運輸工具，保障自己以及其他用路人安全。