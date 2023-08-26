中國經濟難復甦！外媒直指「獨裁錯誤決策」　嘆：沒有無痛的解方

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《經濟學人》認為，中國的決策越來越受到意識形態支配，許多問題都源於領導高層，雖然政策頻頻出錯，但習近平仍不斷收緊權力，重視國家安全優先於經濟發展，讓情況更加惡化，經濟與金融部門綁手綁腳，難以提出有效刺激成長的方法。
即使陷入通貨緊縮，經濟成長遠不如預期，北京當局卻仍無意積極救市，一連串錯誤政策，加上戰狼外交盛氣凌人，美中貿易、科技戰持續，針對民企的整肅又一波接一波，這些都讓外資開始卻步。
此外，中央集權式的經濟擅長模仿卻不擅創新，越來越多證據顯示，制度越獨裁、對經濟的損害就越大，坦言中國在迅速成長40年後，已步入「令人失望」的時期，並沒有因為貿易、市場的成長，反過來促進民主和個人自由發展。
《路透社》則分析，許多年輕人在中國解除疫情封控後，並沒有像經濟學家預期的那樣，大力投入消費，而是將薪水存起來，為了疾病、失業等可能狀況做準備。中國就業市場疲軟，青年失業率屢創新高，有8成的私營部門，仍在從當局的監管打壓中恢復，要想促進青年消費力，就須先解決他們的不安全感，比如加強社會保障體系，以實現經濟的再平衡。
有在海南島經營餐廳的45歲業主表示，疫情後人們的收入沒有太大改善，無論是消費者還是店家都得勒緊褲帶：「我會控制自己購物的慾望，以前我們經常出去吃飯和旅遊，現在已經很少了。」
儘管有經濟學家提出，部署更好更廣泛的公共服務、更優的社會福利、給予工人更高工資，或向國民分配國有企業的股票等等，但問題是該由誰買單，如果是企業，恐怕會對就業和經濟增長形成新打擊，剩下的就是政府部門。有專家直言，地方政府、商界和金融精英的財富和權力，往往取決於對資產的控制，真正的衝突可能是中央和地方之間，如何分配及調整成本，這將成為未來2年最具爭議的政治問題之一。