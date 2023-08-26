MLB／大谷翔平面臨5年內第2度動刀 Trout仍堅信他會以二刀流回歸
大谷翔平面臨著5年內第2次動Tommy John手術的風險，外界質疑他未來能否繼續以一名投打二刀流球員活躍於大聯盟賽場上。對此，他在洛杉磯天使隊的隊友「神鱒」Mike Trout，仍然堅信前者能夠回歸。
記者黃建霖/綜合報導
大谷翔平傳出右手肘（UCL）韌帶撕裂的消息，震撼棒壇，也讓人對他本季史詩級表現無法以完美的方式收尾感到遺憾。雖然他本季還可能會以打者身份出賽，但是季後恐怕必須動手術來進行治療，是否會影響他未來的投球表現，外界都很關注。
Trout今日在接受媒體採訪時，被問及是否仍然相信大谷翔平能從這次大傷中歸來、並再次在場上打出二刀流表現時，前者直言「毫無疑問」，十分堅定的力挺自家隊友。
大谷翔平7月就滿 29 歲了，過去他曾在2018年10月進行過Tommy John手術，那之後他曾「停機」過很長的時間，回歸投手丘後也曾出現右臂屈肌旋前肌拉傷的情況，但總體而言恢復情況良好。這次是他投球手肘在那次治療的5年後，再次出現過嚴重受傷的狀況。
如今他二度動刀，外界評估他可能會花更多時間來恢復，而且成功率比以往更低。在康復回歸後，是否仍會用目前的二刀流模式繼續比賽，可能要視他恢復情況而定。