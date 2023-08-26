搶救台電！行政院拍板1000億增資 擴大資本額避免走上破產之路
台電去年和今年加總估虧超過4000億，瀕臨破產危機，外界擔心，全民恐要幫忙買單。行政院本週24日拍板明年度中央政府總預算案，經濟部將在公務預算編列1000億元注資台電，也就是說，在總預算的「經濟發展支出」4342億元，就有約四之一拿來挹注台電，資本額將從原本的4800億，擴大至5800億元。
記者鄭妤安／台北報導
受到國際燃料價格居高不下影響，台電去年大虧2675億元，儘管經濟部今年已增資1500億元，疫後特別預算也補貼電價500億元，然而，台電上半年仍出現1230億元虧損，去年和今年加總估虧損4675億元，以台電資本額4800億元來看，恐瀕臨破產危機。
雖然今年4月電價調漲11%，但仍無法彌補缺口，外界擔心，假如走到破產的局面，全民恐要幫忙買單。
行政院本週24日拍板明年度中央政府總預算案，經濟部將在公務預算編列1000億元注資台電，也就是說，在總預算「經濟發展支出」4342億元，就有約四之一拿來挹注台電，台電資本額將擴大至5800億元。
台電在6月股東會表態，10月將提報電價續漲方案，不過，行政院長陳建仁7月在立法院答詢時表示，評估下半年電價應該不會再漲電價，經濟部長王美花則說，將回到電價審議委員會決定。