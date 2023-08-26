若侯友宜不跟郭台銘喝和解咖啡　邱毅預言：真的會挺著胸膛倒下

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱毅表示，柯文𠵍的民調也明顯下滑，但仍領先侯友宜一段距離，與賴清德的差距卻拉大，因為賴清德過境美國回台後，年輕人的支持率大增，使其民調一舉突破天花板，並使柯文哲的基本盤鬆動。
邱毅說，柯P必須改變戰略戰術了，過去柯P在非綠三人為何突出，因為他最敢駡，駡民進黨，駡新潮流，駡蔡英文，駡賴清德。但駡久了，也就麻木了，邊際效益遞減了。柯P要儘快從「抽象的駡」改變為「具體的打」，也就是不僅止泛泛的駡，而是組建團隊，針對民進黨貪污腐敗的弊端，快狠準的猛打，才可能止跌回升，再把支持者的熱情找回來。
邱毅也指出，郭台銘最近動作很大，講話也越來越辛辣，他大手筆買下媒體廣告，佈署各地的後援會和廣告看板，地方派系也由消極支持，改變成積極造勢，大型造勢會一場接一場的辦，參加人潮少則數千，多則上萬。
邱毅說，雖然國民黨名嘴仍在竭力貶抑，掩耳盜鈴、自欺欺人的指郭已「消風」，但無法掩蓋存在的事實。而且這些地方派系掌握的選票，具組織化卻很隱性，一般在平時無法正確反應在民調數字上。
邱毅認為，綜合來說，郭台銘宣布參選，進行連署在即，但他是一路獨立參選到底，還是意在增加談判籌碼，爭取與柯侯的協調，整合出一組人馬。他的判斷傾向於後者，所以郭台銘邀請的「和解大咖啡」，柯侯應該參與。
邱毅說，柯P的情況比較簡單，應該會參加。但侯友宜受制於金小刀，恐怕還會推三阻四。然而，機會是不等人的，在三人賽局𥚃，一旦兩人達成合作，第三人必定被邊緣化，到時真會像金小刀預言「挺著胸膛倒下去」。這點智慧，朱立倫還是有的，也正是朱金矛盾，逐漸浮上枱面的爭執焦點。