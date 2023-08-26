MLB／大谷翔平右肘韌帶撕裂續拼MVP 日媒揭開刀最合理的時間點
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，很可能需進行Tommy John手術治療。這已經不是大谷首次面對這樣的傷勢，他在2018年就曾接受Tommy John手術，但考量今年有機會爭取美聯MVP，賽季也尚未結束，最合理的動刀時間是在球季結束後。
記者路皓惟/綜合報導
2018年大谷翔平在大聯盟的第一年，他曾因相同的問題進行了PRP注射治療，並最終在季末接受了Tommy John手術。目前天使還有33場比賽要打，而大谷敲44轟獨居大聯盟全壘打王，有望成為首位奪全壘打王頭銜的日本球員，因此有理由相信他不會在現在立即進行手術。
上次大谷接受Tommy John手術後，花了約7個月的時間以打者身分復出。根據日媒《現代ビジネス》報導，如果他選擇立即接受手術，理論上來說，他有機會明年球季開幕以打者姿態回歸，但考慮到他有可能贏得第二度的MVP，最有可能的選項還是在本季結束後進行手術。
尺骨附屬韌帶重建術，又稱Tommy John手術，是一種專為治療肘部受損的手術。許多棒球選手都有過開刀的經驗，尤其近年投手球速越來越快，UCL撕裂傷也越來越普遍。過去達比修有、松坂大輔也都曾有過TJ手術的經驗。
大谷翔平在2019年因手術全年專職打者，直到2020年以二刀流成功復出。2022年大谷出色的表現讓他達成了「雙位數勝投和全壘打」的成就，成為自貝比魯斯（Babe Ruth）以來的第一人，今年也繳出雙位數勝投、全壘打數據，連2季達此成就，也超越棒球之神貝比魯斯。