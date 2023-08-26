影／柯文哲暢談台鐵改革　林俊憲酸：唯有阿北GPT超越侯侯GPT！

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林俊憲說，台鐵工程師提問柯文哲要優先推動哪些改革項目，結果柯回答居然是「把問題列出來，然後再寫緊急跟不緊急」，但柯文哲該不會不知道有一個東西叫「台鐵總體檢」吧？柯說的早已在做，只是不像他那麼厲害，會用很多英文縮寫唬人而已。
林俊憲指出，從2018年以後，台鐵就開始把發現的問題列冊編號並分案追蹤，列出優先改善事項，每月定期更新進度，他也常常在質詢時針對沒完成的部分監督交通部，所以這份報告我再熟悉不過，結果到了柯文哲口中，卻成地理大發現一樣不得了的創舉，「原來解決一切難題的方法就是把問題寫出來，阿北的智慧應該得諾貝爾奬」。
林俊憲諷刺，越看柯文哲談話，越覺得他像一種人，就是那種一面之緣的臉書朋友突然約出來喝咖啡，講「投資」、「財富自由」，中間不時夾雜聽起來很專業的英文縮寫跟專有名詞，聽得讓人頭昏腦脹，不知不覺就同意加入其「創業團隊」，之後仔細回想，又好像什麼都沒說，總之就是叫你相信他就對了。
林俊憲認為，政治人物當然無法做到什麼都懂，這就是幕僚存在的意義，可是柯文哲智商那麼高，最討厭別人教他怎麼做事，又或許他身邊根本沒有各領域的專業智囊團，原因是真的沒人了，現在聽起來，「理性科學務實」跟「侯侯做代誌」是不是很像？「至少在話術包裝上，阿北還是贏了不少的」。