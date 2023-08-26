MLB／大谷翔平肘傷後首戰敲二壘安獲3保送 天使3:1擊敗大都會
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，今（26）日出戰紐約大都會以指定打擊上場，這是大谷自右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷之後首度登場，並首度與同胞千賀滉大在大聯盟對決，此戰大谷2打數1安打，2次保送上壘和1次被敬遠，終場天使以3:1擊敗大都會，中止4連敗。
記者路皓惟/綜合報導
「投手大谷」因右手肘韌帶撕裂傷，本季提前關機，但「打者翔平」仍繼續以指定打擊身分出賽。此戰首打席大谷選到四壞球保送，3局上第二打席大谷鎖定千賀滉大138公里切球出棒，雖然身體稍微失去平衡，但仍敲出一支二壘安打，也帶動天使隊的攻勢，天使該局攻下2分，以2:0領先大都會。
3局下大都會靠著Francisco Lindor陽春砲追回1分，5局上大谷翔平第三打席再次選到保送。此戰在天使先發Patrick Sandoval主投6局失1分，投出7K的優質先發帶領下，以及牛棚合力守城，沒有再讓大都會越雷池一步。
9局上天使一壘手Nolan Schanuel適時安打，為天使增添保險分，9局下大都會最後反攻機會，天使終結者Carlos Estevez被敲出一支安打，但最後成功三振掉代打上陣的Daniel Vogelbach，為天使守住勝利。