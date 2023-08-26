三腳督賴清德打趴柯侯、四腳督郭董害慘柯侯 他酸館長也有貢獻
2024總統大選在野黨是否整合牽動選舉動態，《美麗島電子報》昨（25）日公布最新民調，民進黨參選人賴清德以41.7%支持度穩居領先，甚至比民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜兩人支持度總和還高。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，賴清德已把柯侯打趴，可能「館長」陳之漢也有貢獻，若是四腳督，「柯、侯則被郭台銘害慘」。
記者陳佩君／台北報導
《美麗島電子報》25日公布最新滾動式民調，在「三腳督」情況下，賴清德以41.7%的支持度穩居第一、柯文哲以21.3%次之、侯友宜則以17.7%暫列第3；若鴻海創辦人郭台銘投入選戰，變成「四腳督」下，賴清德39.1％、柯文哲17.7%、侯友宜16.3%、郭台銘12%。
吳子嘉在節目《關鍵時刻》指出，日前民調顯示，侯友宜、柯文哲、賴清德三腳督時，柯侯兩人支持度加起來還贏賴，但最新民調顯示，賴已經贏柯侯加總，「把2人都打趴了」，可能館長也有貢獻，「不要忘記館長的憂國憂民」。
吳子嘉表示，若選戰演變成四腳督，賴清德小幅下滑至39.1%，柯文哲、侯友宜則被郭台銘害慘，分別跌至17.7%、16.3%，郭台銘支持度則是不動如山、維持在12%，但郭一旦展開連署，民調也會跟著上揚。
吳子嘉接續說，若郭台銘民調上揚，將拉下柯文哲、侯友宜，未來在四腳督情況下，郭若超車柯、侯，就會擺脫「攪局者」標籤，郭台銘每個因素都會影響柯、侯，所以不能定義他為「攪局者」，且處理要非常小心。