防制「改裝山道猴子」擾民 新北土城暑假大執法開罰達5000萬
適逢暑假期間，為了改善居民生活安寧與防治危險駕車、噪音車輛等違規行為的「改裝山道猴子」，新北市警察局土城分局與環保局於暑假期間規劃專案勤務，今（26）日發布新聞稿統計，自昨日為止，攔查使用非經審驗之改裝排氣管車輛並通報環保局裁罰1,656件、舉發無照駕駛2,110件、違規改裝或變更燈色等違規30件，總計罰鍰總金額達5000萬元。
記者吳嘉億／新北報導
警方表示，昨日於土城地區在噪音車出沒及交通事故熱點路段設立攔檢點實施交通稽查，藉由多點同步攔停查察方式，針對無照、超速、危險駕車及酒後駕車等易發生交通事故的違規情事加強取締，藉以遏止危險駕車及噪音車擾民行為，勤務期間攔檢400台車輛，共計取締41台使用非經審驗之改裝排氣管車輛由環保局製單裁罰、取締違規酒後駕車1件、無照駕駛2件及通緝犯1名。
新北市警察局土城分局分局長謝龍富亦表示，呼籲民眾尊重其他用路人權益，良好的交通環境與安寧空間要仰賴大家共同維持，分局將持續不定時、不定點針對「改裝車輛、酒後駕車、危險駕車、闖紅燈、無照駕駛及違反行人路權」等重大違規取締舉發，希望用路人遵守交通規則，讓所有道路使用者「合法用路、平安回家」，共同維護及營造友善安寧的城市環境。