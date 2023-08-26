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賴清德台中帶小雞　形容中國「歹厝邊」籲栽培年輕人守護台灣主權

▲賴清德到台中參加民進黨新人江肇國的造勢活動。（圖／記者柳榮俊攝，2023.08.26）
▲賴清德到台中參加民進黨新人江肇國的造勢活動。（圖／記者柳榮俊攝，2023.08.26）

記者顏幸如／台中報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德今上午到台中，拉抬參選立委的新人謝子涵、江肇國選情，他連講兩次「蕃薯不驚落土爛，只望落土代代傳」，形容傳承新世代的重要性，並提醒支持者，因為前人勇敢爭取，才有如今亞洲第二名的自由評比成績，如今台灣「有歹厝邊」，大家肩頭要靠緊一點，栽培年輕人守護台灣。

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▲賴清德強調要先有主權，才有民主、自由、人權。（圖／謝子涵提供，2023.08.26）
▲賴清德強調要先有主權，才有民主、自由、人權。（圖／謝子涵提供，2023.08.26）
賴清德今（26）日上午在民進黨徵召的新人謝子涵陪同下，連跑台中市大雅區永興宮、潭子區潭水亭觀音媽廟、神岡區社口永興宮祈福。他在大雅區永興宮致詞時提出3大政見主張，包括照顧基層艱苦人、積極打擊黑金槍毒及詐騙、守護台灣主權等。

賴清德強調，大家都知道他過去在台南市長任內行事作風，就是「說得到做得到」。他強調有主權才有民主、自由、人權，並再次把砲口對準中國，痛批對方是「歹厝邊」，大家應團結守護台灣主權。他向在場的長者形容「主權就像所有權，若放棄所有權就像在租屋租地，地主若要收回，咱也（拿他）沒辦法」。

▲賴清德上午連跑三家宮廟，拉抬台中新人謝子涵選情。（圖／謝子涵提供，2023.08.26）
▲賴清德上午連跑三家宮廟，拉抬台中新人謝子涵選情。（圖／謝子涵提供，2023.08.26）
近中午時，賴清德參加民進黨立委參選人江肇國的造勢活動，透露「這是我第一次參加立委候選人的誓師大會」，他推薦曾擔任總統府祕書長林佳龍、高雄市長陳其邁幕僚的市議員江肇國，有完整的政治歷練，不僅具備學識與專業，更有台灣人客氣謙虛的特質。

賴清德再度以台灣俗諺「蕃薯不驚落土爛，只望落土代代傳」，形容台灣是大家的母親。此時他突然感性的說，自己超過60歲了、台下的林佳龍也快60了，過去台灣人民不停的、勇敢的爭取民主，現在面對中國對台灣文攻武嚇，大家肩頭要靠緊一點、栽培年輕人繼續守護台灣。

▲賴清德到台中參加造勢活動，受到支持者歡迎。（圖／記者柳榮俊攝，2023.08.26）
▲賴清德到台中參加造勢活動，受到支持者歡迎。（圖／記者柳榮俊攝，2023.08.26）
他呼籲大家支持民進黨在台中提名的3位新人謝子涵、江肇國、謝志忠接棒，讓他們繼續在民主道路上打拚，讓子孫安居樂業長治久安。

賴清德說，未來他若有機會能帶領國家，將用人唯才、跨黨派、跨世代、跨領域，結合台灣人才推動國家希望工程，建設民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，讓年輕人看見希望實現理想，老人得到幸福、弱勢者得到照顧。

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