嘉義「選哲之友會」成立遇跳電　柯文哲狠酸：民進黨才說不缺電

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台灣民眾黨黨主席、總統參選人柯文哲，今（26）日前進嘉義市西門町宴出席「嘉義台灣選哲之友會成立大會」，活動卻遇上跳電。柯文哲酸說，「民進黨才說不缺電，我們今天親身體驗。」活動正式開始前，現正在台中海線拚選戰的前立委蔡壁如正在台上熱情助講，天花板突然傳出爆裂聲，接著馬上跳電，現場陷入一片漆黑；柯文哲到場時電力一度恢復，致詞不久後又跳電。柯文哲對支持者必須忍受悶熱環境十分過意不去，親自邀請大家到外頭立牌處合照，並協助指揮動線，原來安排的幹部授證環節也被迫取消。柯文哲事後表示，「民進黨才說不缺電，我們今天親身體驗。」柯文哲指出，嘉義和許多農業縣市一樣，也有年輕人外流問題。相信嘉南地區的民眾也對光電問題很有感，最近他看到台電累積虧損達到4000億，每賣一度電損失一塊多，他問：台電賠錢時是誰賺了錢？更直言「以前常說國民黨不倒，台灣不會好，現在是新潮流不倒，台灣不會好。」柯文哲也提到，今年5月20日他宣布參選時，已明白宣誓希望台灣持續維持美麗之島、福爾摩沙，而不是戰爭風險很高的地方；他希望台灣是中美對抗之下溝通的橋梁，不是被犧牲的棋子；是團結和諧的國家，而不要製造分裂仇恨。