台鐵債務達1700多億！還30年缺口仍3百多億　交通部研議補足方案

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部先前估算台鐵短期債務為1484.47億元，因COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台鐵收入減少，估計明年台鐵公司掛牌時，債務高達1733億元。
交通部規劃的台鐵償債基金，財源來自移撥台鐵3筆土地，包括台北機廠、台北車站特定區、台鐵高雄港站，交由鐵道局管理，但這3筆土地的效益不足償債，後來國產署同意將台鐵先前未開發並交回的土地，移撥至台鐵償債基金。
根據鐵道局向交通部提出的評估報告，新移撥土地大約只有88筆可利用，但估計1733億元的龐大債務，主計總處要求30年的償還年限到期後，還約有300多億元缺口。
鐵道局向交通部建議，由台鐵未來的資產開發盈餘補足，交通部仍未做出決定。交通部次長胡湘麟今天接受中央社記者訪問表示，償債基金缺口部分，目前仍在研議補足方式，包括與文化部討論，希望文化部在台鐵台北機廠籌設中的鐵道博物館，是否可以挪出部分土地做商業開發等。
另外，政府為協助台鐵改善體質轉型為國營公司，除逐年編列預算，承擔逾600億元台鐵還未支付的舊制退撫金外，在台鐵公司化條例中也規定，台鐵公司因配合政府政策任務所造成的營運虧損，由政府負責補貼。
不過，主計總計主張台鐵的虧損補貼，得先扣除附業盈餘，交通部認為不合理，因為將造成政府對台鐵的補貼嚴重縮水，胡湘麟說，目前解決方式還未確定。（編輯：陳政偉）1120826