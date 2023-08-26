郭台銘約「喝咖啡」 蔡壁如：最忌諱讓選民覺得政治分贓
有意參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘透露，下禮拜將和侯友宜、柯文哲3個人「喝咖啡」。對此，民眾黨前立委蔡壁如認為，在野者最該就國政問題進行溝通、找出共識，甚至「民進黨總統候選人也可以坐下來談」。她強調無論是藍白合、在野大聯盟，必須先有溝通，才能進一步談理念的結合與共享，最忌諱讓人覺得是政治分贓，因為「選民會唾棄這種行為」。
記者顏幸如／台中報導
郭台銘釋出消息，下星期將和國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「3個人見面喝咖啡」，台灣民眾黨今（26）日下午成立台中市選哲之友會，蔡壁如於會前受訪時，表示自己和郭台銘、柯文哲都是好朋友，隨時可以打電話聯繫，至於郭董要促成在野3人一起喝咖啡，她認為最基本的是「不要讓人家覺得是政治分贓」，因為選民會唾棄這種行為。
蔡壁如說，很多人希望在野整合，但不管郭柯、柯郭、柯侯的什麼配，最重要的是候選人要聽到民眾心聲。她認為在野者應先就國政問題坐下來談，例如能源政策、年輕人就業、居住正義、少子化、教育、長照等議題，甚至連民進黨的總統候選人也可以坐下來，一起進行國是論壇。
蔡壁如強調，不管要藍白合還是在野大聯盟，最忌諱讓人覺得政治分贓，先溝通、找出共識，才能進一步談理念的結合與共享。對於外界擔心柯文哲民調開始下滑，台中市黨部主委江和樹認為這反映了柯的實力，「民眾會擔心，代表柯文哲就是有可能當選。」蔡壁如表示，柯文哲的民調穩定持續維持第2名，未來全黨會繼續努力，推出政策白皮書「團結所有可以團結的力量，力求好的成績。