〈夏天〉原唱慘被遺忘！李玖哲奪金曲獎卻遭冷凍7年：以為要起飛
金曲歌王李玖哲近日參加陸綜《披荊斬棘3》，他在初舞台上演唱〈夏天〉，讓許多觀眾驚覺他就是原唱，李玖哲也在節目中透露，他2007年獲得金曲獎後，原以為事業準備起飛，沒想到卻被冷凍7年，直到他2017年推出專輯《Will You Remember》，被提名第29屆最佳國語男歌手獎，才重新回到觀眾眼中，也讓他忍不住在微博發文感嘆：「我回來了，我的夏天回來了。」
記者賴禹妡/綜合報導
李玖哲在《披荊斬棘3》中再度還原歌曲〈夏天〉，讓觀眾們驚覺，原來許多經典情歌的原唱就是他。李玖哲在節目中透露，他2007年憑藉《Baby是我》專輯，拿下第18屆金曲最佳國語男歌手獎，正當他以為事業要起飛時，卻因爲簽下一個合約，就此被冷凍長達7年時間，「你也知道你7年沒有再做音樂，或是沒有再做新的作品、新的專輯，很多人開始忘記你是誰」。
李玖哲昨（25）日也在微博發文吐露心聲，他表示曾經度過7年沒有四季的日子，「我把我對音樂的愛，深埋在不見天日的冰雪中」，才能催眠自己日子過得下去，如今他帶著這份愛，站在初舞台上唱著〈夏天〉，讓他既感激又感動，「我回來了，我的夏天回來了」。