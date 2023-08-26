邱顯智批民眾黨地方黨部染黑 柯文哲自信稱：黨公職一定符合標準
民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯曾代表民眾黨，參選雲林縣議員。不過，時代力量接連爆料民眾黨雲林縣黨部染黑，立委邱顯智今（26）日爆料王新堯更曾涉暴力討債。對此，台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲回應表示，民眾黨都有一個SOP、檢核表，他認為黨公職跟曾經參選公職的人沒有問題，一定有符合標準。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日下午出席台中市台灣選哲之友會成立受訪時，媒體詢問時力指控民眾黨染黑一事，柯文哲表示，他有查了一下，台灣民眾黨黨公職，還有要參選的人，都有一個SOP、檢核表，所以一定是比方10年內不可以有酒駕，所以他對於黨公職跟曾經參選公職的人，這個沒有問題，一定有符合標準。
柯文哲進一步說，至於跟民眾黨公職有接觸的人做了什麼事，這個就要調查，所以他請秘書長周台竹針對這件事情再看看，不過也不要把全天下事情都跟民眾黨牽扯上。
針對嘉義選哲之友會總會長王冠鈞也有被起底黑歷史，柯文哲說，不要去拿人家很多年前的事情，他是鼓勵每個人可以向善、變好，在社會上目標是讓本來不好的人變好的人，不是一開始就給人家貼標籤、拒人於千里之外，這也不是好的社會的樣子，他主張希望每個人都可以向善、變好。