民眾黨公職有黑歷史？柯文哲：別預貼標籤！要讓本來不好的變好
政治網紅四叉貓指控台灣民眾黨雲林黨部黨公職有黑歷史，黨主席柯文哲表示他特別去查了一下，所有民眾黨公職人員、候選人都符合標準。他強調社會的目標是讓本來不好的變好，不需要一開始就貼標籤、拒人千里之外，這不是好的社會該有的樣子。
記者顏幸如／台中報導
四叉貓6天前揭發民眾黨雲林縣黨部的幹部中，多人有前科紀錄，例如北港區主任李順晟曾持鋁棒毆打他人遭判刑5個月、古坑區主任鄒子珉因家暴案遭法院核發保護令。時代力量立委邱顯智3天前再加碼，指民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室是暴力討債集團的據點，王新堯手下仍持續從事暴力討債。選哲之友會嘉義總會長王冠鈞也被指控曾涉架設賭博網站、犯下暴力討債、恐嚇等行為。
柯文哲今（26）日下午出席台中選哲之友會成立大會，被問及地方黨部染黑一事，他表示民眾黨的黨公職有一套sop檢核表，例如4年內不得有酒駕等等，他特別去查，黨公職或曾參選黨公職的人，都有符合標準。至於黨公職人員曾接觸什麼人、做了什麼事，會請祕書長再查查。
柯文哲同時認為，不必拿很多年前的事情出來講、把全天下的事情都牽扯上，他強調這個社會是鼓勵每個人向上、讓本來不好的變好，若一開始就貼標籤、拒人千里之外，不是好的社會該有的樣子。